Madagascar: Volleyball - D1 - Troisième doublé consécutif des Gendarmes

Prévisible. La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a, pour la troisième fois consécutive, réalisé un doublé au championnat de Madagascar de volleyball en première division. Les finales ont été une affaire entre clubs de la ligue d'Analamanga. Trois équipes de la GNVB ont disputé les finales.

La finale masculine a été une affaire entre Gendarmes, samedi après-midi au Palais des Sports de Mahamasina. La première équipe s'est imposée sans trop de difficulté face à la deuxième, composée de Mamode, Mamizara et Odilon, sur le score de 3 sets à 0. Judi, Jessy, Irina et Tsiory ont eu un peu de mal à arracher le premier set (25-22), avant de dominer nettement les deux suivants (25-7, 25-18). Il s'agit de la treizième étoile consécutive pour la GNVB, le club le plus titré du pays chez les hommes en D1.

Pendant le match de classement pour la troisième place, le vice-champion national de l'an passé, Akany Sambatra Itaosy (ASI1), avec Manoa, Toky, Princy, Tsitsi et Anouka, s'est imposé face au Cosfa (3 sets à 1). Willot, Mamy, Josh et Malakia avaient pourtant remporté le premier set (25-23), avant de céder les trois suivants (20-25, 23-25, 16-25).

Troisième étoile

La finale féminine entre la GNVB et Squad a été le remake d'une affiche de la phase éliminatoire, que Squad avait remportée (3-0). En finale, la GNVB a pris sa revanche en s'imposant 3 sets à 1 (27-25, 25-18, 20-25, 25-19). Hobisoa et ses coéquipières ont arraché les deux premiers sets dans la douleur, notamment un premier set très disputé. Squad s'est rebellé dans le troisième set et l'a emporté (25-20), avant que Lili et Alefara ne concluent la rencontre avec brio. C'est le troisième titre consécutif pour les filles de Betongolo.

Le match de classement pour la troisième place n'a pas eu lieu chez les dames, les deux formations concernées ne s'étant pas présentées samedi matin.

Malgré les manifestations qui ont agité le pays, notamment la capitale depuis jeudi, le sommet national a pu se dérouler jusqu'au bout et sans incident au Palais des Sports de Mahamasina.