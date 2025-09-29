Ile Maurice: Ritish Ramful - «Paix, développement et droits humains sont indissociables»

Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, est intervenu le 26 septembre lors du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Devant les dirigeants du monde réunis sous le thème Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights, il a livré un discours fort en faveur d'un multilatéralisme rénové, de la lutte contre le changement climatique et du respect du droit international.

Le ministre a rappelé que «paix, développement et droits humains sont indissociables», soulignant que l'ONU a prouvé sa capacité à transformer des vies, mais que des millions de personnes restent victimes de conflits et de violations du droit international. Il a plaidé pour que le système multilatéral «réponde aux besoins du monde, en particulier du Sud global» et salue l'initiative UN80 du secrétaire général pour rendre l'organisation plus efficace face aux crises actuelles : conflits persistants, inégalités, climat et cybercriminalité.

Ritish Ramful a réitéré l'appui de Maurice à la réforme du Conseil de sécurité, dénonçant l'absence de représentation de l'Afrique parmi les membres permanents et appelant à attribuer deux sièges permanents au continent ainsi qu'à l'Inde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a dressé un tableau préoccupant des effets du changement climatique sur Maurice : hausse des températures, montée du niveau de la mer et événements climatiques extrêmes affectant le tourisme, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il a exhorté les pays développés à respecter leurs obligations financières et techniques au titre de l'Accord de Paris, rappelant que les petits États insulaires en développement ont besoin de moyens concrets pour s'adapter et renforcer leur résilience.

Évoquant le dossier des Chagos, Ritish Ramful a salué l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et le soutien reçu des États membres de l'ONU pour la reconnaissance de la souveraineté mauricienne. Il a annoncé la création en cours d'une aire marine protégée autour de l'archipel, en conciliant protection de l'environnement et perspectives de réinstallation pour les Chagossiens. Il a également réaffirmé les attentes de Maurice concernant la reconnaissance de sa souveraineté sur Tromelin.

Le ministre a rappelé le soutien historique de Maurice à la cause palestinienne et plaidé pour la mise en oeuvre de la solution à deux États. Sur le volet technologique, il a mis en garde contre les risques de l'intelligence artificielle et plaidé pour une gouvernance mondiale garantissant un usage sûr, éthique et inclusif des technologies numériques.

Enfin, Ritish Ramful a réaffirmé que Maurice continuera de placer l'humain au coeur de son développement, notamment les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables, et a insisté sur l'importance de la coopération régionale dans l'océan Indien, en rappelant le rôle de Maurice comme siège de la Commission de l'océan Indien et de l'Indian Ocean Rim Association.