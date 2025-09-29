Sénégal: Médias publics - Vers la création d'une association féminine au pays

Mettre en place une seule association pour booster le leadership féminin évoluant dans les médias publics au Sénégal, c'est ce que veulent les femmes du quotidien national Le Soleil, de l'Agence de presse sénégalaise (APS), de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) et de la Maison de la presse (MP). Pour y arriver, elles se sont réunies samedi, en assemblée générale afin de réfléchir sur les bases juridiques de cette organisation.

« L'association qui regroupe des femmes de la SSPP Le Soleil, de la RTS, de l'APS et de la Maison de la presse servira de cadre d'échanges et de solidarité. Nous voulons mettre en place une organisation juridiquement constituée avec des statuts et un règlement intérieur pour renforcer les capacités des femmes et leur influence dans les entreprises de presse », a expliqué Matel Bocoum, présidente de l'Amicale des femmes de la SSPP Le Soleil.

En réalité, poursuit-elle, il s'agit de regrouper les femmes qui sont au sein de ces structures publiques, de les former, afin d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans les directions et instances de prises de décisions dans leur structure.

» Cette association vient à son heure pour participer à l'épanouissement des femmes à l'information, la formation et la sensibilisation », a ajouté la présidente de l'amicale des femmes de la RTS, Aïssatou Françoise Seck.

Pour sa part, la présidente de l'amicale des femmes de l'APS, Sokhna Khadydiatou Sakho, a rappelé que l'idée de créer une seule association pour les femmes des médias publics est née lors de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2025, au Soleil.

La Maison de la presse, un partenaire

Ayant présidé cette assemblée générale, le directeur général de la Maison de la presse Babacar Touré, Sambou Biagui a estimé que la mise en œuvre d'une association des femmes journalistes, professionnelles des médias publics au Sénégal répond à une exigence « notable et forte ».

C'est-à-dire garantir une meilleure représentativité des femmes non seulement comme professionnelles de l'information, mais aussi comme leaders d'opinions, gestionnaires de projets et actrices du développement.

La Maison de la presse, fidèle à sa vocation de cadre d'appui et d'accompagnement des acteurs des médmédias,uligne M. Biagui, salue et soutient pleinement cette initiative.

« Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner activement cette association, notamment à travers des formations ciblées. Ces compétences sont essentielles pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle tant dans les rédactions que dans les sphères de décisions », a-t-il rassuré.

Pour M. Biagui, le leadership féminin n'est pas un combat de femmes. C'est un enjeu de société, un vecteur de justice et un accélérateur de développement.

D'ailleurs, il a rappelé qu'en plaçant les femmes au cœur de son agenda 2050, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye fait le pari de l'intelligence collective, de l'inclusion et de la performance.

« Il est de notre responsabilité à tous ; institutions, médias, organisations citoyennes ; d'accompagner cette dynamique, d'en être un relais et de garantir que chaque femme ait la place, la parole et le pouvoir d'agir », a-t-il dit.

« Cette association que vous êtes en train de construire n'est pas un cadre symbolique. C'est un outil de transformation, de plaidoirie, de solidarité et du renforcement de l'équité, de la justice sociale et de l'excellence professionnelle », a-t-il soutenu.