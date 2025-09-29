Sénégal: Cambérène - Quatre individus arrêtés pour vol de moto et recel

28 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies a mis la main sur quatre individus à Cambérène, soupçonnés d'association de malfaiteurs, de vol en réunion nocturne et de recel.

Cette opération fait suite à la plainte d'un habitant de Cambérène 1, qui avait signalé le vol de sa moto de marque TVS, achetée à 800 000 FCFA. Selon ses déclarations, le véhicule avait été garé dans l'enceinte de son domicile dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025. Ce n'est qu'au petit matin, vers 7 heures, qu'il a constaté sa disparition.

Dans un post Facebook, la Police nationale relate les faits: « lesinvestigations menées par les policiers ont rapidement permis d'identifier quatre suspects, dont un voisin de la victime. Ce dernier, interpellé en premier, a reconnu sa participation au vol et dénoncé ses complices ».

Deux autres membres du groupe ont ensuite été arrêtés et ont confirmé les faits, précisant avoir cédé la moto à un receleur pour la somme de 160 000 FCFA. Celui-ci a également été interpellé et a admis le recel.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.