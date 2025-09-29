Cote d'Ivoire: Digitalisation des finances - Bmi-Wfs, un modèle de partenariat public-privé réussi

À l'occasion de la célébration des 62 ans d'existence du Trésor Public, la fintech nationale Business Management Invest - World Financial Services (Bmi-Wfs) a été consacrée le 18 septembre 2025 à Abidjan « Pilier du Trésor Public ». Une distinction décernée par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, en reconnaissance de la contribution déterminante de cette entreprise à la digitalisation des finances publiques. Cette récompense illustre non seulement la réussite d'un partenariat public-privé, mais aussi la valorisation de l'expertise nationale dans la modernisation des services de l'État.

À travers sa plateforme TrésorPay-TrésorMoney, Bmi-Wfs a permis de transformer en profondeur les mécanismes d'encaissement des recettes et de paiement des dépenses publiques. Opérationnelle depuis 2021, la solution numérique TrésorPay-TrésorMoney assure une traçabilité optimale des opérations financières de l'État, réduit les risques de fraude et facilite l'accès des citoyens aux services publics. Elle a déjà généré des résultats significatifs : à fin juin 2025, elle a permis de mobiliser 97,56 milliards de F CFA de recettes de service et de régler 107,57 milliards de F CFA de dépenses publiques au profit des usagers. Ces performances ont conduit le gouvernement à adopter, le 8 mai 2024, le décret n°2024-272 généralisant l'usage de la plateforme dans toute l'administration publique.

En consacrant Bmi-Wfs comme partenaire stratégique, le Trésor Public souligne le rôle central de l'innovation locale dans la consolidation de la souveraineté numérique du pays. Pour le Pdg de Bmi-Wfs, Clotcho Sékongo, et son équipe, cette distinction vient conforter leur légitimité auprès des partenaires financiers et des usagers.

Cette réussite démontre qu'une technologie conçue et développée en Côte d'Ivoire peut répondre aux standards internationaux de sécurité, de performance et d'efficacité, tout en inspirant les autres administrations et collectivités territoriales.

