Cote d'Ivoire: Octobre rose 2025 - Le Rotary Club Abidjan Akwaba en campagne de dépistage à Yamoussoukro

28 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Rotary Club Abidjan Akwaba sera installé toute la journée du samedi 4 octobre 2025, à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pour une grande campagne de sensibilisation et de dépistage. Ces activités qui entrent dans le cadre d'Octobre Rose vont débuter par un fitness, ensuite suivra une conférence couplée de séance de sensibilisation pour aboutir au dépistage du cancer du sein, cancer du col de l'utérus sans oublier la mammographie et l'échographie.

Le lancement de cette édition 7 d'Octobre Rose s'est faite le samedi 27 septembre 2025, au Restaurant Chez Charlotte sis à Cocody Riviera 3. C'est Sarr Brekoi May Mouna, présidente de Rotary club Abidjan Akwaba qui a donné les détails de cette activité caritative. Selon elle le thème retenu cette année est « Pédalons pour Elles, Luttons pour Elles ».

Elle a fait savoir, que cette édition marque un engagement citoyen en faveur du dépistage précoce, de la sensibilisation et de la solidarité dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Elle est placée sous le parrainage de Maître Kouassi Kouamé Patrice, maire de Yamoussoukro.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présidente de Rotary club Abidjan Akwaba a aussi relevé qu'un partenariat durable a été établi entre leur club et la mairie de Yamoussoukro. Dans ce partenariat, le maire s'est engagé à soutenir activement la campagne et d'autres projets structurants. Elle invite donc la population à venir massivement se faire dépister.

Sarr Brekoi May Mouna par ailleurs a indiqué que le cancer du sein n'est pas seulement une affaire des femmes, il concerne aussi les hommes. Et d'insister sur le programme, qui a, au menu des séances de dépistage (sein, col de l'utérus), de Don de sang, une Parade cycliste et une conférence médicale.

Michelle Beugré, présidente d'Actions "Octobre Rose" au sein du club, à son tour, a souligné que cette initiative est comme un cri de coeur engagé depuis 8 ans.

"Nous avons parcouru 20 communes, le Rotary Akwaba a déjà dépisté 30 000 femmes et sensibilisé 100 000 personnes. L'innovation de cette édition est la collecte de sang pour sauver des vies. Au nom du Rotary club Abidjan Akwaba, j'exprime ma gratitude au maire de Yamoussoukro pour son soutien (mammographies, échographies) ainsi qu'aux entreprises partenaires tels que la Cgrae, la Cnps, Amsa Assurance, le Paa, etc », soutenu la past présidente

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.