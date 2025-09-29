Cote d'Ivoire: Octobre rose 2025 - Le Rotary Club Abidjan Akwaba en campagne de dépistage à Yamoussoukro

Le Rotary Club Abidjan Akwaba sera installé toute la journée du samedi 4 octobre 2025, à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pour une grande campagne de sensibilisation et de dépistage. Ces activités qui entrent dans le cadre d'Octobre Rose vont débuter par un fitness, ensuite suivra une conférence couplée de séance de sensibilisation pour aboutir au dépistage du cancer du sein, cancer du col de l'utérus sans oublier la mammographie et l'échographie.

Le lancement de cette édition 7 d'Octobre Rose s'est faite le samedi 27 septembre 2025, au Restaurant Chez Charlotte sis à Cocody Riviera 3. C'est Sarr Brekoi May Mouna, présidente de Rotary club Abidjan Akwaba qui a donné les détails de cette activité caritative. Selon elle le thème retenu cette année est « Pédalons pour Elles, Luttons pour Elles ».

Elle a fait savoir, que cette édition marque un engagement citoyen en faveur du dépistage précoce, de la sensibilisation et de la solidarité dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Elle est placée sous le parrainage de Maître Kouassi Kouamé Patrice, maire de Yamoussoukro.

La présidente de Rotary club Abidjan Akwaba a aussi relevé qu'un partenariat durable a été établi entre leur club et la mairie de Yamoussoukro. Dans ce partenariat, le maire s'est engagé à soutenir activement la campagne et d'autres projets structurants. Elle invite donc la population à venir massivement se faire dépister.

Sarr Brekoi May Mouna par ailleurs a indiqué que le cancer du sein n'est pas seulement une affaire des femmes, il concerne aussi les hommes. Et d'insister sur le programme, qui a, au menu des séances de dépistage (sein, col de l'utérus), de Don de sang, une Parade cycliste et une conférence médicale.

Michelle Beugré, présidente d'Actions "Octobre Rose" au sein du club, à son tour, a souligné que cette initiative est comme un cri de coeur engagé depuis 8 ans.

"Nous avons parcouru 20 communes, le Rotary Akwaba a déjà dépisté 30 000 femmes et sensibilisé 100 000 personnes. L'innovation de cette édition est la collecte de sang pour sauver des vies. Au nom du Rotary club Abidjan Akwaba, j'exprime ma gratitude au maire de Yamoussoukro pour son soutien (mammographies, échographies) ainsi qu'aux entreprises partenaires tels que la Cgrae, la Cnps, Amsa Assurance, le Paa, etc », soutenu la past présidente