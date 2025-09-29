Cote d'Ivoire: Enseignement technique / Rentrée scolaire 2025-2026 - L'agrément retiré à 22 établissements privés

Le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage a lancé depuis avril 2025 une opération d'évaluation des établissements privés.

Selon Almamy Cissé, directeur général de la formation initiale, cette démarche s'inscrit dans la réforme visant à améliorer la qualité et assainir le secteur.

Il a indiqué que lors de cette opération 22 établissements, sur plus de 450 recensés, ont perdu leur agrément, faute de respecter les standards minimaux. Le directeur a fait savoir que ces structures concernées sont fermées et les parents d'élèves ont été informés. « Dans l'ensemble, nos établissements sont bons, mais certains étaient vraiment en deçà du minimum acceptable », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la majorité des établissements en difficulté se trouvent dans le district d'Abidjan, expliquant que certains fondateurs ont ouvert des écoles sans véritable vocation éducative, mais dans un objectif financier.

Le directeur directeur général de la formation initiale révélé qu'il envisage de réformer les conditions d'autorisation en exigeant désormais un projet pédagogique et une capacité à gérer une entreprise de formation.

Pour sa part, Kouamé Huguette, directrice de l'encadrement des établissements privés, a précisé que 90 % des écoles qui ont été visitées par ses services au cours des trois dernières années. Ces missions de terrain, a-t-elle expliqué, ont été financées par la Banque mondiale à travers le Programme pour la gouvernance et l'amélioration des services aux citoyens (Pagds) et ont permis de préparer l'évaluation nationale.

Elle a relevé que les établissements privés de l'enseignement technique sont aujourd'hui classés en cinq catégories allant de A pour les plus performants à E pour ceux qui ne sont plus autorisés.

La directrice a indiqué que le classement établi sert désormais à orienter les élèves affectés par l'État. Les établissements fermés, classés E, n'en recevront plus, et ceux de catégorie D n'accueillent pas d'élèves affectés pour la rentrée 2025-2026. « Nous allons accompagner particulièrement ces structures tout au long de l'année », a-t-elle assuré.

Kouamé Huguette a expliqué que les critères d'évaluation ont porté sur la gestion administrative, la conformité des programmes, les autorisations d'enseigner, mais aussi sur l'environnement, l'état des infrastructures et les conditions d'hygiène. Elle a souligné que l'attention du ministère s'est même portée sur les sanitaires, considérés comme essentiels à un cadre d'apprentissage sain.

Enfin, elle a rappelé qu'un atelier de bilan s'est tenu à Yamoussoukro avec les fondateurs. Selon elle, les perspectives portent sur l'amélioration continue de la qualité et des résultats scolaires.