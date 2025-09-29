Cote d'Ivoire: Guémon/Présidentielle 2025 - Le ministre Serey Doh mobilise pour le candidat du Rhdp

À quelques semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) peaufine sa stratégie dans la région du Guémon. Sous la conduite du ministre Célestin SEREY Doh, président du Conseil régional et Coordonnateur principal du parti, la mobilisation s'intensifie avec un objectif clair : offrir au Président-candidat Alassane Ouattara, une victoire dès le premier tour.

En effet, depuis plusieurs mois, Dr Célestin Serey Doh, multiplie les actions de proximité. Réhabilitation d'écoles, appui à la santé communautaire, soutien aux groupements de femmes et de jeunes, investissements dans les infrastructures de base... autant d'initiatives concrètes qui traduisent la volonté de renforcer l'ancrage du RHDP et de faire vivre la vision présidentielle, fondée sur la paix, le développement et la solidarité.

Mais au-delà des réalisations sociales et économiques, c'est une véritable machine politique qui est mise en marche. La récente publication de la liste des coordonnateurs principaux, associés et adjoints témoigne d'une stratégie inclusive et participative. Aux côtés du ministre Serey Doh, figurent des personnalités de poids comme Mme Flanizara Touré ; Doumbia Ibrahima ; les sénateurs Gueye Boniface et Sah Évariste ; le vice-Gouverneur Guei Arsène ; Gah Yemonli Arsène ; Zaé Alexis ; Yoro Séraphin, Dibabe Alain Pacôme, ainsi que le Dr Tahou Thierry, Vice-président du Conseil régional. Un dispositif qui renforce le maillage territorial et garantit une mobilisation optimale.

Réunions de sensibilisation, campagnes de proximité et initiatives sociales se multiplient. Dans le Guémon, le RHDP avance confiant, sûr de son organisation et de la force de son message. Pour le ministre Serey Doh, l'enjeu est de transformer la forte adhésion des populations en un vote massif en faveur du candidat Alassane Ouattara.

À l'approche du scrutin, le Guémon apparaît déjà comme l'un des bastions stratégiques de la victoire du RHDP. Le 25 octobre, la consigne est sans équivoque : un coup K.O pour Alassane Ouattara.