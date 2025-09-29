Cote d'Ivoire: Gnatroa - Remise officielle des clés du marché de gros pour dynamiser l'économie locale

Le samedi 27 septembre 2025, la sous-préfecture de Sériho, dans la région du Gôh, a vécu un moment historique avec la remise officielle des clés du tout nouveau marché de gros de Gnatroa. Cette infrastructure moderne, fruit de la vision du Président Alassane Ouattara, constitue un outil majeur pour stimuler les activités économiques et améliorer le quotidien des populations locales.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Myss Belmonde Dogo, du président du Conseil régional du Gôh, M. Joachim Djédjé Bagnon, ainsi que du préfet de région. À leurs côtés, plusieurs autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses se sont associées à cette célébration populaire.

Au-delà de l'infrastructure, le gouvernement a doté le marché de moyens logistiques pour faciliter son fonctionnement : deux camions Kia de cinq tonnes, trois tricycles et deux motos. Ces équipements viennent renforcer les capacités des acteurs du marché et améliorer la fluidité dans la chaîne de distribution.

Représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Directeur général de l'Office d'Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV), lui-même représenté par M. Ulrich Djama, chef d'antenne régionale OCPV du District Autonome du Gôh, a exprimé la détermination de l'État à rapprocher les infrastructures commerciales des producteurs et commerçants. Selon lui, ces investissements visent à dynamiser les circuits de commercialisation, réduire les pertes post-récolte et contribuer à la sécurité alimentaire.

Cette journée a également été marquée par la remarquable mobilisation orchestrée par Dr Charles Rabé, vice-président du Conseil régional du Gôh et fils de Gnatroa, qui a joué un rôle clé dans la réussite de l'événement. Son implication a été saluée par tous comme un gage d'unité et de fierté communautaire.

La remise du marché de gros de Gnatroa illustre une fois de plus la volonté du gouvernement de doter les localités d'équipements modernes, favorisant ainsi le développement inclusif et la lutte contre la pauvreté.