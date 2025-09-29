Le Rotary Club Abidjan Deux-Plateaux a organisé du 26 au 27 septembre 2025 une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies rénales et métaboliques au profit des populations d'Ehania V1 et V5, dans le département d'Aboisso.

Selon le président du club, Toussaint Adjo, cette initiative s'inscrit dans l'un des axes prioritaires du Rotary : la lutte contre les maladies à travers la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des malades. « Il s'agissait de prévenir la maladie, d'éduquer les populations pour leur éviter de tomber malades et de réduire l'impact socio-économique ainsi que les dépenses liées aux soins », a-t-il indiqué.

Grâce à un partenariat avec le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale (Cnptir), représenté par le Pr Aimé Césaire Adiko, le Rotary a contribué à faire passer le coût mensuel du traitement de l'insuffisance rénale de plus d'un million de francs CFA à seulement 14 000 francs CFA.

Un progrès significatif qui, selon le président du club, doit inciter les populations à se faire dépister régulièrement. Le directeur de l'Unité agricole intégrée (UAI) de la Palmci d'Ehania, Hilaire Tanoh, a salué cette initiative, estimant qu'elle constitue une véritable valeur ajoutée pour les travailleurs, leur permettant de mieux connaître leur état de santé. L'Association des dialysés de Côte d'Ivoire a également pris part à la campagne, prodiguant des conseils pratiques afin d'éviter aux patients d'évoluer vers des stades critiques de la maladie. Outre les séances de dépistage et les activités de sensibilisation menées dans les rues et à la mosquée d'Ehania V1, le président du Rotary a annoncé la création prochaine d'un centre spécialisé de prise en charge des maladies rénales.

Construit sur une superficie d'environ deux hectares, ce futur centre sera doté d'équipements modernes, allant jusqu'à la transplantation, avec l'appui d'une subvention mondiale du Rotary. Par ailleurs, un projet de prise en charge de plusieurs enfants malades devant bénéficier d'une transplantation est également en préparation. Depuis 40 ans, le Rotary Club Abidjan Deux-Plateaux poursuit ainsi son engagement au service de la santé et du bien-être des populations ivoiriennes.