Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello en quête de bénédictions et de légitimité traditionnelle

Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Ahoua Don Mello a entamé une vaste tournée de proximité destinée à rencontrer les « grands électeurs » du pays. À peine rentré de Moscou, le candidat s'est lancé dans un périple à la rencontre des autorités traditionnelles et coutumières, afin de solliciter leur bénédiction et leur soutien.

Du 21 au 25 septembre, il a sillonné la région du Moronou, où il a rencontré ses parents paternels, ainsi que plusieurs chefs de tribus, rois et chefs de villages. Ces derniers lui ont accordé leurs bénédictions et exprimé leur soutien à sa candidature.

Le week-end des 26 et 27 septembre, c'est dans la région du Gbêkè qu'il a poursuivi sa démarche. Ses parents maternels, aux côtés des chefs de tribus, de terre et de villages, ont également manifesté leur adhésion à son projet et lui ont prodigué leurs bénédictions. Prochaine étape : la région du Gontougo, du 3 au 5 octobre 2025, où le candidat compte échanger avec les populations locales et renforcer son ancrage à la base. Par cette tournée, Ahoua Don Mello entend bâtir une légitimité à la fois politique et sociale, en s'appuyant sur la force des traditions et sur l'écoute des communautés.