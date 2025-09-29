Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - La maison de l'art officiellement ouverte au grand public

Les populations de Grand-Bassam, en tout cas, les férues de l'art peuvent créer un ouf de soulagement. En effet, la maison de l'Art de la cité balnéaire a été officiellement ouverte au grand public, le samedi 27 samedi 2025, en présence d'une délégation de notables représentant le roi, Sa Majesté Nanan Amon Tanoé Désiré.

Réhabilitée par la Fondation société générale Côte d'Ivoire, la maison de l'art de Grand-Bassam, est composée de bureaux d'une capacité d'accueil de dix places, une grande salle de conférence pouvant accueillir 25 personnes qui peuvent être loués, ainsi que de salles d'exposition.

Le directeur communication et Fondation, Wilfried Assi, représentant le directeur général de la Fondation société générale Côte d'Ivoire, Patrick Blas, a souligné que cette ouverture officielle fait suite à la rénovation des différents bâtiments par la Fondation. Cette infrastructure est l'ancien bureau de poste et des douanes de Grand-Bassam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, ce chef-d'œuvre a été réalisé grâce à un partenariat de la culture et de la Francophonie, ainsi que de l'Unesco. « Au-delà des services bancaires que nous offrons aux populations, nous travaillons dans le but d'avoir un impact positif au niveau social et environnemental en Côte d'Ivoire à travers quatre axes : l'insertion professionnelle et l'éducation, la protection de l'environnement, l'éducation via le sport à travers le rugby dédié aux filles et la promotion de l'Art contemporain », a expliqué Wilfried Assi.

Pour lui, cet édifice vise à renforcer toutes les activités et les actions mises en place par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et ce, pour promouvoir la culture. « Ici, on verra éclore certains artistes ivoiriens, africains et internationaux. On peut donc en déduire que cet édifice apporte un nouveau souffle à la ville de Grand-Bassam, car il contribuera aussi à faire la promotion au plan national et même international », a-t-il insisté.

Wilfried Aussi a invité les populations de la ville balnéaire de Grand-Bassam à s'approprier cet édifice. « L'accès à la maison de l'Art sera gratuit pendant un mois, après lequel il faudra une petite contribution. Pour les enfants âgés jusqu'à 10 ans, ce sera 1000 Fcfa et pour les adultes 2000 Fcfa », a précisé Wilfried Assi, soulignant que ce projet appartient à tout le monde. A l'en croire, des vocations naîtront certainement chez les enfants après la visite de ce lieu dédié à l'art.

« Cette maison de l'art aura beaucoup d'activités. Nous prévoyons des Master class avec des étudiants dans le domaine de l'art, des panels, etc », dit-il.

La directrice de la maison de l'Art et du musée, Dr Silvie Memel-Kassi, a indiqué que les œuvres qui y sont exposées, sont celles d'artistes ivoiriens et africains. « On a 28 artistes qui ont exposé pour neuf nationalités. Et nous avons en tout 40 oeuvres d'exposition », a-t-elle déclaré.

Dr Silvie Memel-Kassi, a précisé que ces œuvres qui sont ne sont en vente. Par contre si un artiste vient exposer, ses œuvres seront vendues. « L'âme de ce bâtiment est à la fois les œuvres exposées et les textes slogans qui sont des pensées que nous avons prises un peu partout dans les textes des artistes pour montrer ce qu'ils pensent de notre société", a expliqué la directrice de la maison de l'Art.

Le premier artiste à exposer ses œuvres à la maison de l'Art de Grand-Bassam, est Yeanzi Etienne. Il est en exposition temporaire durant un mois. Conscient qu'après lui, une multitude d'artistes exposeront à la maison de l'art, il a exprimé sa gratitude à la fondation pour lui avoir donné cette occasion. « C'est une lourde responsabilité, car les premiers déterminent toujours la marche à suivre. Nous utiliserons à bien tous les outils que vous mettrez à notre disposition », a déclaré l'artiste.