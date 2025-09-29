Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Le bilan passe à 7 décès et 21 cas à Saint-Louis

Saint-Louis — Le bilan réactualisé de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift est de sept décès, soit trois de plus, sur les 21 cas, dans la région de Saint-Louis (nord), a affirmé, dimanche, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Ibrahima Sy.

M. Sy est à Saint-Louis où la maladie a été officiellement déclarée le 25 septembre. Il préside une réunion pour faire le point sur la situation de l'épidémie.

Des acteurs de la Santé et du secteur de l'Elevage prennent part à cette rencontre tenue à la gouvernance de Saint-Louis.

La fièvre de la vallée du Rift se manifeste essentiellement par la fièvre, accompagnée des signes généraux, à savoir des maux de tête, à des douleurs musculaires, et aussi une asthénie, selon Dr Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans la plupart des cas, cette maladie évolue de façon bénigne, mais peut aboutir à des complications sous forme de syndromes hémorragiques qui peuvent emporter les malades si la prise en charge n'est pas adéquate", avait-il ajouté, mercredi.

La fièvre de la Vallée du Rift est une zoonose virale qui touche principalement les animaux mais peut aussi toucher l'être humain. Chez l'animal comme chez l'être humain, l'infection peut provoquer des symptômes graves, explique le texte.

Dans la plupart des cas, relève la source, l'infection chez l'être humain résulte d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des organes d'animaux contaminés.

Le virus peut se transmettre à l'être humain lors de la manipulation des tissus animaux au cours de l'abattage ou de la découpe, pendant les mises-bas et les interventions vétérinaires ou lors de l'élimination des carcasses ou des foetus.

Certains groupes professionnels, comme les éleveurs, les agriculteurs, les employés des abattoirs et les vétérinaires, sont plus exposés au risque d'infection.