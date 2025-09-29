Sénégal: AIBD - Une personne en partance pour Praia arrêtée avec un kilogramme de cocaïne

Dakar — La Police nationale a annoncé, samedi, dans la soirée, avoir interpellé une "mule", une personne transportant une marchandise illicite, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en possession d'un kilogramme de cocaïne.

"Une mule [a été] arrêtée avec un kilogramme de cocaïne dissimulé dans une sacoche autour de la taille", a partagé la Police nationale sur ses différentes plateformes.

Elle précise que cette drogue a été découverte sur un passager "avant un vol vers Praia" (Cap-Vert), après une fouille opérée par la police de l'aéroport.

La source ne précise pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

La drogue a été saisie, de même que son passeport, de l'argent et son téléphone portable.

La personne, qui a "nié les faits", a tout de même été placée en garde à vue, ajoute la Police.