Sénégal: La LSFP va mettre en place une entité commerciale d'ici janvier

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va mettre en place une entité commerciale qui sera pilotée par une direction générale, a annoncé samedi , son président Babacar Ndiaye.

"Avec la commission juridique, nous allons mettre en place une entité commerciale de la LSFP. La LSFP a un statut associatif et n'a pas vocation à faire de l'argent", a-t-il dit.

Le président de la LSFP s'exprimait lors d'un point de presse en marge de la première réunion du Conseil d'administration de la structure chargée du football professionnel au stade Léopold Sédar Senghor.

Selon Babacar Ndiaye, la Ligue sénégalaise de football professionnel ne peut pas avoir de Directeur général et le délai pour la mise en place de l'entité commerciale est fixé au mois de janvier.

Le nouveau patron du football professionnel a informé que la LSFP a donné les termes de référence aux personnes ressources et au cabinet juridique pour procéder à la création de l'entité commerciale.

Sur le poste de Directeur général, il a indiqué que sa structure a reçu 129 demandes.

"Nous sommes en train de les écouter, de les conseiller, de les voir. La première des choses, c'est la création de la société commerciale", a souligné Babacar Ndiaye, par ailleurs président Teungeuth FC, un club de la banlieue de Dakar.

Il a annoncé que la Ligue sénégalaise de football va se doter d'un conseiller juridique.

" Sur les 16 ans, les présidents étaient seuls à signer les chèques. Je ne signerai pas de chèques. Comme dans nos entités, il faut deux ou trois signatures pour les chéquiers, ce que nous allons faire. Nous ne l'avons pas promis pour être élu. Il n'y a pas d'argent à la LSFP. On ne vient pas chercher de la l'argent", a-t-il insisté.