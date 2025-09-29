Afrique: Emmanuel Obakamba appelle les Observateurs de l'Union africaine à ne pas faire des Rapports diplomatiques de façade et à géométrie variable

Franceville, 2e Arrondissement, Emmanuel Obakamba Ombana, Candidat aux élections législatives dans le 2e arrondissement de la commune de Franceville, a lancé un appel solennel aux observateurs nationaux, de l'Union Africaine et aux missions internationales afin qu'ils évitent de produire des rapports « de façade » à géométrie variable.

Selon Emmanuel Obakamba Ombana, la transparence électorale doit être la pierre angulaire de la 5e République, sans quoi « la démocratie gabonaise, hier admirée, risque de perdre toute crédibilité aux yeux des populations, de la Sous-Région et du Monde. »

1 - Un scrutin terni par des pratiques décriées.

Le candidat a dénoncé la résurgence de pratiques électorales déjà condamnées par le passé : distribution d'argent autour et parfois à l'intérieur même de certains bureaux de vote, remise d'enveloppes pré-remplies contre des montants allant de 2.000 à 5.000 FCFA, et pressions exercées sur les électeurs. « Nous avons vu les mêmes méthodes que celles que nous critiquions hier, utilisées par ceux-là mêmes qui se présentaient comme des "saints" », regrette-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

2 - Une élection vidée de son véritable sens.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, ces élections ont été « vidées du vrai débat politique et de la confrontation des projets ». Les enjeux fondamentaux tels que l'emploi, la jeunesse, la santé, l'éducation ou encore le coût de la vie n'ont pas trouvé leur place, éclipsés par des pratiques de clientélisme électoral.

3 - Un taux d'abstention révélateur.

Le Candidat souligne également le fort taux d'abstention, qui atteindrait 53,92 % dans le 2e arrondissement, notamment dans les bureaux de vote de Djamiti, Montagne - Sainte et Djaka,etc. « Sur 306 inscrits, seuls 141 votants ont été enregistrés », illustre-t-il. Pour lui, ce désintérêt traduit la désillusion des électeurs face à un système électoral qui ne semble pas garantir leur voix.

4 - Un appel à la responsabilité des observateurs.

Emmanuel Obakamba Ombana en appelle directement à la responsabilité des observateurs : « Nous ne voulons pas de rapports complaisants qui minimisent la réalité. L'avenir démocratique du Gabon ne peut pas être sacrifié sur l'autel de la diplomatie électorale. Les Gabonais attendent une vérité, pas un habillage. »

5 - Conclusion.

Le Candidat du 2e arrondissement insiste : seule une transparence réelle permettra de restaurer la confiance des populations et d'inscrire durablement le pays dans une trajectoire démocratique solide. « Ce combat n'est pas le mien seul, c'est celui de toute une génération qui refuse que la politique se résume à des billets de banque et des sandwichs électoraux », conclut Emmanuel Obakamba Ombana.