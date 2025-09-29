Afrique: Tour préliminaire des coupes d'Afrique des clubs - Jaraaf et Génération foot calent d'entrée

Grosse désillusion pour les clubs sénégalais engagés au premier tour des préliminaires des compétitions interclubs africaines. Après Génération Foot éliminée en Coupe CAF ce samedi par l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD), c'est autour du Jaraaf de Dakar de sortir d'entrée de jeu. Les " Vert et Blanc" sont restés à quai après la courte défaite (0-1) concédée hier, dimanche 28 septembre 2025 au stade Lat Dior de Thiès face au club camerounais de la Colombe Sportive pour le compte de la ligue africaine des champions.

Après le précieux point obtenu lors de la manche, les protégés du coach Souleymane Diallo n' ont pas réussi à faire la différence. Neutralisés par l'adversaire lors de la première période, les " Vert et Blanc" seront surpris à la 60e minute par une tir détourné dans ses propres buts par un joueur du Jaraaf (0-1).

Malgré de nombreuses occasions franches de revenir à la marque, le Jaraaf va buter sur une solide défense camerounaise. Suffisant pour sceller le sort des Dakarois.

L'aventure s'est également arrêtée prématurément pour Générations foot, la seconde représentante du Sénégal en compétition interclubs.

Contraints par l'AFAD au partage des points lors de la manche aller de la Coupe CAF disputée au stade Lat Dior (1-1), les Académiciens étaient attendus.

Réduits à dix, les protégés de Boubacar Gadiaga, ont réussi une bonne entame et on même pris d'entame l'avantage (2-0) sur un doublé de Sega Fall Mbodj.

Mais le club ivoirien parvient à réduire le score juste avant la pause à la suite d'un coup de pied arrêté (2-1). L'AFA ne tardera pas à égaliser. Génération foot croit avoir fait le plus dure en marquant un troisième but à la 58 minutes grâce à Mohamed Dieng. Trois minutes plus tard, les Académiciens d'Abidjan vont rétablir l'égalité parfaite (3-3) avant de forcer la décision avec un but contre son camp des Grenats et ensuite par un autre but inscrit dans les dernières minutes de la rencontre (5-3). Ainsi, l'aventure s'arrête pour les clubs sénégalais.