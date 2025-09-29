Togo: Les enseignants formés à l'évaluation selon l'Approche par Compétence

Le système éducatif poursuit sa modernisation avec la généralisation de la méthode d'enseignement par l'Approche par Compétence (APC), désormais appliquée dans les collèges et lycées du pays.

Cette réforme structurelle oblige les enseignants à repenser à la fois leurs pratiques pédagogiques et la manière d'évaluer les acquis des apprenants.

Contrairement à l'ancienne pédagogie centrée sur la mémorisation et la restitution des connaissances, l'APC met l'accent sur le développement de compétences pratiques, transversales et durables. Elle vise à s'assurer qu'un élève ne se limite pas à apprendre par coeur, mais qu'il sache mobiliser ses savoirs pour résoudre des problèmes concrets et s'adapter à différentes situations.

Dans ce système, les évaluations ne se résument plus à des questions théoriques classiques. Elles doivent être conçues de manière à vérifier la capacité de l'apprenant à analyser, appliquer, créer et interagir. Par exemple, en anglais, il ne s'agit pas uniquement de traduire ou de conjuguer, mais de démontrer la maîtrise de la langue dans un contexte de communication réelle.

Pour accompagner les enseignants dans cette transition, le ministère des Enseignements primaire et secondaire, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, a lancé une série de sessions de formation sur la conception d'épreuves adaptées aux standards de l'APC.

Ces formations, qui ciblent particulièrement les enseignants d'anglais, doivent leur permettre de mieux préparer les épreuves des examens nationaux et des évaluations internes, afin qu'elles reflètent la logique compétence plutôt que la seule reproduction de savoirs théoriques.

Selon les autorités éducatives, cette étape marque la dernière phase de la mise en oeuvre de l'APC. Le but est de garantir que les examens au Togo deviennent de véritables outils de mesure des compétences, tout en préparant les élèves aux défis académiques et professionnels futurs.

L'APC, largement adoptée dans plusieurs pays africains francophones, est considérée comme une méthode innovante et inclusive, permettant de rapprocher l'école du monde réel et de mieux répondre aux attentes du marché du travail.