Togo: Adjamagbo-Johnson s'y verrait bien

29 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, opposition) et secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), Brigitte Adjamagbo-Johnson, a vivement protesté dimanche contre la désignation de deux nouveaux représentants togolais, Séna Alipui (UFC) et Innocent Kagbara (PDP) au Parlement de la Cédéao.

Pour l'opposante, cette nomination ne respecte pas les règles :

« Ils n'ont pas été choisis par leurs pairs, ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat. Nous allons saisir le bureau de l'Assemblée nationale et toutes autres instances nécessaires », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la procédure, Mme Adjamagbo-Johnson remet en cause la légitimité des nouveaux parlementaires :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les deux sénateurs envoyés sont des nommés, alors qu'il y en a qui sont élus. Ils n'ont pas la légitimité de ceux qui ont été choisis au suffrage universel. Il n'y a donc pas de quoi se féliciter de se retrouver là-bas dans ces conditions », a-t-elle insisté.

Mais la figure de l'opposition n'a pas caché son ambition personnelle :

« Pourquoi ne le voudrais-je pas ? J'ai la volonté et la capacité de représenter les populations du Togo », a affirmé Mme Adjamagbo-Johnson.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.