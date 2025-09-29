Togo: L'ASCK éliminée par RS Berkane

29 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Association Sportive des Conducteurs de Kara (ASCK) a vu son aventure s'arrêter prématurément en Ligue africaine des Champions. Dimanche, le champion du Togo a été éliminé au premier tour préliminaire par le club marocain du RS Berkane.

Après avoir tenu en échec les Marocains lors du match aller disputé à Lomé (0-0), les Conducteurs nourrissaient l'ambition de décrocher leur qualification au match retour, disputé à Rabat. Mais les choses ont rapidement tourné en faveur de l'équipe marocaine.

Dès la 14e minute, l'ASCK concède l'ouverture du score. Déstabilisés, les Togolais encaissent ensuite trois buts coup sur coup avant la pause, plombant leurs chances de qualification.

Au retour des vestiaires, l'ASCK tente de réagir et sauve l'honneur grâce à un but de son attaquant vedette Ouro Tagba. Score final : 3-1 en faveur du RS Berkane, qui poursuit sa route dans la compétition.

Malgré une prestation encourageante au match aller au stade de Kégué, l'ASCK quitte donc la compétition dès son entrée en lice. Une élimination amère qui met un terme aux espoirs du club togolais de se faire une place sur la scène continentale cette saison.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.