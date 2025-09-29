Togo: Une table ronde économique pour attirer l'investissement de la diaspora

Le 9ᵉ Congrès panafricain se tiendra en décembre prochain à Lomé, a rapporté lundi le journal Togo Matin.

En marge des travaux, une table ronde économique sera organisée. L'objectif : mobiliser les investissements de la diaspora en faveur du Togo et renforcer son rôle dans le développement économique du pays.

Selon les organisateurs, cette rencontre permettra de mettre en lumière les opportunités d'affaires et les secteurs porteurs au Togo, tout en favorisant le rapprochement entre les entrepreneurs locaux et les Togolais de l'extérieur.

Le Congrès panafricain, initié dans une perspective d'unité et de coopération entre les peuples d'Afrique et de la diaspora, constitue un cadre d'échanges sur les défis du continent et sur les moyens de valoriser le potentiel africain.