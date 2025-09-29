Madagascar: Assemblée nationale - Convocation d'une session extraordinaire attendue cette semaine

Institution légitime

Réunis samedi dernier à Tsimbazaza, les députés ont annoncé leur volonté de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. L'objectif affiché est de « trouver des solutions rapides et durables aux problèmes nationaux » dans un climat marqué par des tensions sociales et politiques, aggravées par les violences, les pillages et les destructions qui ont secoué la capitale et d'autres grandes villes.

Selon la députée Hanitra Razafimanantsoa, élue dans le premier arrondissement d'Antananarivo, la décision a été adoptée « par tous les députés » présents à la réunion. Elle souligne que « l'Assemblée nationale est la seule institution qui réunit légitimité et légalité » et qu'il appartient à cette chambre de proposer une issue crédible à la crise actuelle.

Dans une déclaration commune, les parlementaires toutes tendances confondues ont condamné les violences ayant entraîné des pertes humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels. Ils expriment leur solidarité envers les victimes et dénoncent à la fois les commanditaires des actes de vandalisme et les manquements des forces de l'ordre à leur mission de protection des citoyens.

Respect des droits

Les députés demandent la libération rapide des personnes arrêtées lors des dernières manifestations, estimant que l'expression d'opinions ne devrait pas être criminalisée. Ils rappellent que « la Constitution garantit la liberté d'expression, de réunion, d'association et de circulation, des droits qui ne peuvent être limités qu'au nom de la protection de l'ordre public et du respect des droits d'autrui ».

« Nous appelons au respect des droits fondamentaux, à la fin des discours haineux et des affrontements, et exhortons toutes les forces vives de la Nation à assumer leurs responsabilités », déclarent-ils. En conclusion, les parlementaires annoncent officiellement qu'ils convoquent une session extraordinaire de l'Assemblée nationale afin d'examiner des solutions concrètes et durables pour sortir le pays de l'impasse.