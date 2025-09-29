Madagascar: Crise et insécurité - Affluence des consommateurs chez les grossistes de PPN

Face à la situation qui prévaut dans le pays, les ménages ayant les moyens, se ruent vers les grossistes pour s'approvisionner en produits de première nécessité (PPN).

« Les prix de ces produits sont encore stables et abordables au niveau des grossistes. C'est la raison pour laquelle, nous décidons d'en acheter en quantité pour faire des stocks puisque l'on vit actuellement dans une période d'incertitude », témoigne une mère de famille.

Cette affluence des consommateurs est particulièrement visible chez les grossistes qui se trouvent au marché d'Ambondrona. Ils se pressent notamment pour se procurer de l'huile alimentaire et du riz ainsi que des pâtes et des macaronis.

1Insécurité

En outre, la situation est d'autant plus tendue que les grandes surfaces de la Capitale sont restées fermées pendant le week-end dernier. Cela alimente la crainte de la population tananarivienne d'un problème d'approvisionnement en produits alimentaires dans les jours qui viennent. La plupart des stations-services ont également décidé de baisser le rideau, invoquant l'insécurité persistante dans le pays.

Dans plusieurs quartiers dans la Capitale, cette inquiétude grandit puisque les pillages et les actes de vandalisme se poursuivent sans relâche. À titre d'illustration, les responsables au niveau des fokontany d'Antaninandro, d'Ambondrona et de Faravohitra ont alerté la population locale dès samedi dernier via un mégaphone qu'ils avaient reçu des informations évoquant des possibles attaques de domiciles des particuliers par les bandits.

En réponse, les gens issus de ces quartiers se sont mobilisés en organisant des rondes de sécurité communautaires appelées « andrimasom-pokonolona » durant la nuit. « Des éléments de la force de l'ordre nous ont appuyés en effectuant des patrouilles dans tous ces quartiers », a confié un responsable d'un comité de sécurité locale.

Liquider les produits

De leurs côtés, les marchands de légumes à Analakely ont tenté de liquider leurs produits agricoles périssables dès hier matin. « Cela fait trois jours que nous n'avons pas pu les vendre à cause de la situation qui prévaut dans le pays. On ignore encore ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, il vaut mieux liquider ce que l'on a en baissant les prix afin d'attirer les consommateurs même si les clients ne négocient pas car il s'agit de produits périssables », a expliqué une marchande.

Par ailleurs, l'on a observé hier une longue file d'attente devant les guichets automatiques de banque. En effet, les citoyens cherchent à retirer de l'argent afin de s'approvisionner en produits essentiels de peur que la situation ne se détériore davantage.