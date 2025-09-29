Après la suspension des cours vendredi dernier dans plusieurs CISCO, une reprise des cours est annoncée à partir de ce jour.

Les événements des derniers jours et le climat de tension ont conduit les responsables d'établissements scolaires et universitaires à prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des élèves et étudiants.

Aussi les responsables d'établissements ainsi que les autorités ont multiplié les démarches d'informations des parents d'élèves et des étudiants sur la suspension des cours en fin de semaine dernière, renforcée par les autorités, et effective pour les circonscriptions scolaires (CISCO) d'Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo et Antsirabe I depuis le vendredi 26 septembre. Hier après-midi, 28 septembre, l'OMC NAT a annoncé la reprise des cours pour les collèges et lycées dans ces CISCO à partir de ce jour.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

1La majorité des établissements privés, de leur côté, optent pour le maintien de la suspension des cours. Il en est de même pour la majorité des universités privées. Pour l'Université d'Antananarivo en particulier, la communauté universitaire a été informée de la fermeture des zones pédagogiques depuis le 26 septembre 2025, et par conséquent, la suspension jusqu'à nouvel ordre, de toutes les activités académiques : cours, soutenances, examens de repêchage, réception des dossiers pour les concours d'entrée.