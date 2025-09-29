Madagascar: Volley - 1DM - La GNVB1 sacrée pour la 15e fois

La Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) a marqué l'histoire du Championnat de Madagascar de volleyball de première division, qui s'est tenu du 20 au 27 septembre à Antananarivo. Dans une finale 100% GNVB, l'équipe première a surclassé sa réserve, confirmant sa domination absolue sur la discipline.

Le rideau est tombé sur le Championnat de Madagascar de volleyball masculin, disputé au Palais des Sports de Mahamasina. Malgré un contexte marqué par des tensions politiques dans la capitale, la Fédération Malgache de Volleyball (FMVB) a orchestré avec succès cette édition, qui a vu la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) briller une nouvelle fois.

La finale masculine a opposé les deux équipes phares de la GNVB dans un duel interne très attendu. L'équipe GNVB1 a imposé sa suprématie face à la GNVB2, s'offrant une victoire nette en 3 sets à 0 (25/22, 25/7, 25/18). Le deuxième set, particulièrement à sens unique, a illustré la maîtrise technique et physique des champions, qui décrochent ainsi leur 15e titre national, un record qui consolide leur règne incontesté sur le volleyball malgache.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La clé de la réussite était une bonne préparation. Nous, les gendarmes, nous entraînons sans relâche pour atteindre nos objectifs, avec le soutien des dirigeants qui valorisent le sport au sein de la gendarmerie. Malgré la fatigue accumulée en quarts de finale après plusieurs jours de compétition, l'équipe a su se ressaisir pour les demi-finales et la finale », a expliqué Eric Randriamparany, coach de la GNVB1. Il ajoute : « Le plus important, c'est que nous avons conservé notre titre, et nous nous tournons déjà vers les prochaines échéances ».

1Ce 15e sacre qualifie la GNVB1 pour les CC Zone 7, qui se dérouleront aux Seychelles. « Ces champions sont qualifiés pour les CC Zone 7 », a confirmé Léa Raharimalala, présidente de la FMVB. Fortunat Rajaonarison, président du club GNVB, a souligné la préparation rigoureuse de l'équipe : « La GNVB est dans une maturité totale, ce qui nous a permis de conserver ce titre. Cela fait un an que nous préparons ce championnat, avec en vue les compétitions internationales. Les joueurs prendront un mois de repos avant de reprendre l'entraînement pour rester au top ».

Dans la petite finale, l'Akany Sambatra Itaosy (ASI) a sécurisé la troisième place en prenant le meilleur sur le Club Omnisports des Forces Armées (COSFA), avec une victoire en 3 sets à 1 (25/22, 25/20, 23/25, 25/17).