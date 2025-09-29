Madagascar: Volley/Mada 1DF - La GNVB dames décroche une troisième étoile

Le Championnat de Madagascar de volleyball de première division, tenu du 20 au 27 septembre à Antananarivo, a consacré la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) avec un doublé historique. Chez les dames, l'équipe féminine a brillé en remportant un troisième titre consécutif, affirmant sa suprématie nationale.

Dans la catégorie féminine, la GNVB dames, entraînée par Jean Honoré Razafinjatovo, a une nouvelle fois démontré sa domination en s'imposant en finale face à SQUAD-X, sur le score de 3 sets à 1 (27-25, 25-18, 20-25, 25-19). Après un premier set disputé de haute lutte, les gendarmes ont imposé leur rythme, ne concédant qu'un seul set à une équipe de SQUAD-X combative et résiliente.

Ce succès marque le troisième titre consécutif pour les féminines de la GNVB, renforçant leur statut de référence incontournable dans le volleyball malgache. Ce triomphe leur ouvre également les portes des Championnats des Clubs de la Zone 7, qui se dérouleront aux Seychelles.

« La GNVB a connu de nombreuses difficultés après le championnat de la Zone 7. Nous avons été battus au championnat d'Analamanga, terminant à la cinquième place de cette compétition régionale, et nous avons aussi subi des défaites en phase de groupes du championnat de Madagascar. Mais nous avons su surmonter ces obstacles en nous préparant au mieux. Je félicite mes joueuses et je respecte tous nos adversaires, en particulier SQUAD-X. Remporter un championnat est relativement facile, mais conserver ce titre est bien plus ardu, car le volleyball est un sport extrêmement complexe », a expliqué le coach de la GNVB dames.

Il a souligné que : « Nos atouts résident dans l'expérience, le mélange harmonieux entre jeunes joueuses dynamiques et athlètes expérimentées, ainsi que nos forces en service et en réception. À cela s'ajoutent un moral d'acier et une mentalité de rage de vaincre, typiques d'une équipe militaire. Je crois que nos supérieurs sont satisfaits de ces résultats ».

Ce troisième sacre des dames de la GNVB, associé au 15e titre des hommes, illustre la domination incontestée du club dans le volleyball malgache. En route pour les Seychelles, les gendarmes porteront haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale.