Afrique: Athlétisme - Trois représentants malgaches en stage de haut niveau à Dakar

La délégation malgache, composée de deux jeunes athlètes et d'un entraîneur national, a quitté Antananarivo hier pour rallier Dakar, au Sénégal, où elle prendra part à un stage de haut niveau au Centre de Développement de l'Athlétisme Africain (AADC).

Madagascar sera représenté par Anjaratiana Rakotodramaro, spécialiste du saut en longueur et licenciée à l'AS Mandavy Alaotra Mangoro, ainsi que par Amad Ysmael Natolojanahary, demi-fondeur de la région Vatovavy-Fitovinany.

Ces deux jeunes espoirs ont été sélectionnés grâce à leurs performances remarquées lors des derniers Jeux de la CJSOI aux Seychelles. Amad Ysmael a décroché la médaille d'argent au relais medley, tandis que Anjaratiana a terminé quatrième en saut en longueur.

À leurs côtés, David Laurencien Razafitahina, CTR de la ligue Anosy et entraîneur national, participera à une formation dédiée aux encadreurs de haut niveau. Originaire d'Anosy, il aura pour mission de renforcer ses compétences techniques et pédagogiques en vue d'accompagner les jeunes talents vers l'élite continentale.

1Ce rendez-vous continental, prévu du 1er au 6 octobre, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, mais également dans une dynamique plus large visant à rehausser le niveau de l'athlétisme africain. Le centre AADC, basé au stade Léopold Sédar Senghor, est une structure de référence continentale née de la fusion entre le CRD et le HPTC.

Placé sous l'égide de la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA), il accueille les meilleurs espoirs du continent issus de 25 fédérations. Doté d'infrastructures modernes : piste synthétique de 400 m, salle de musculation, installations pour les sauts et les lancers, le centre offre également un cadre propice aux formations théoriques avec ses salles équipées et sa bibliothèque.