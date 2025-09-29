Madagascar: ALM - A.Edi.M - Les professionnels du livre dénoncent les violences et appellent à la solidarité

29 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Profondément choqués par les violences qui ont secoué la capitale le 25 septembre dernier, les éditeurs et libraires de Madagascar, réunis au sein de l'association des Librairies de Madagascar ALM) et l'Association des Éditeurs de Madagascar (A.Edi.M), ont publié un message de soutien et de vigilance.

Ils condamnent « fermement » le pillage dont a été victime la Librairie Lecture & Loisirs, installée au Tana Water Front d'Ambodivona, ainsi que les nombreux actes de vandalisme qui ont visé des entreprises de la ville.

Dans un contexte social déjà tendu, marqué par des coupures d'eau et d'électricité et un sentiment croissant de découragement, ces professionnels rappellent que la culture et l'accès au savoir sont essentiels. « La culture constitue le socle d'une Nation et les librairies en sont des piliers », soulignent-ils, redoutant que de tels événements n'affaiblissent davantage un secteur culturel déjà fragilisé.

1Au-delà de leur domaine, les acteurs du livre expriment leur solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent pour des besoins fondamentaux : l'eau, l'électricité, la sécurité, la santé et l'éducation. Ils appellent la population à rester unie et à « continuer de faire vivre la culture et la langue malgache », afin de préserver un avenir commun malgré l'épreuve.

