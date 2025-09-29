Madagascar: Crise - Les activités culturelles sont suspendues

Suite à l'état actuel des choses, les organisateurs événementiels dans toutes les grandes villes du pays ont reporté, voire annulé les spectacles et les showcase prévus la semaine dernière pour des motifs de sûreté, de sécurité.

Quatre ans après la pandémie Covid-19, la situation revient. Les activités culturelles sont mises en veille. Les initiateurs craignent déjà le pire. « Nous ne savons pas jusqu'à quand cela va durer car les choses deviennent de plus en plus graves», atteste le jeune manager, Josué Razanamisa. En effet, la conjoncture a une répercussion et engendre un contrecoup défavorable.

Les chansonniers ainsi que les vedettes montantes nouvellement arrivés sur l'arène musicale sont totalement dévastés. La crise les a empêchés de s'envoler. Les grosses pointures ne sont pas non plus épargnées. « Nous sommes entièrement victimes. Ça détruit énormément de choses. Certains gagnent leur vie à animer des soirées. Là, c'est impossible. On est obligé de rester à la maison en croisant les doigts», s'exprime Roméo avec une voix désolée.

1Voir les choses autrement

Bien que la vie soit pénible, d'autres essaient de tirer leur épingle du jeu. GaEi par exemple, reconnaît le problème, toutefois, il demeure optimiste. «En tout cas, je pense que ce n'est pas forcément le moment de performer ou de faire des lives. C'est un sacrifice à faire afin d'éviter des débordements. C'est une situation très délicate mais en même temps qui nous pénalise. Pour le reste, nous ne devons pas baisser la tête. Moi personnellement, j'enregistre des maquettes», a-t-il formulé.

Aspiration inspirante

L'art, peu importe la discipline, est plus qu'une passion, c'est une profession exigeant beaucoup de travail, de volonté, et surtout d'inspiration. D'ailleurs, le contexte dans lequel vit le peuple malgache stimule la créativité. Hormis les lyricistes engagés comme Ny Beloha Ratsirahonana, qui a rapidement trouvé des paroles poignantes, les peintres, les bédéistes, les passionnés de belles lettres ont pu éveiller leur imagination.

Les coups de pinceau, les encres versées révèlent des messages forts. Apparemment, la manifestation de la Gen Z s'avère être un catalyseur sur tous les plans, le domaine artistique en particulier. Elle peut aussi marquer une nouvelle ère, donner un nouveau souffle...