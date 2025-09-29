Afrique: Ligue des Champions CAF - L'Elgeco Plus éliminé au premier tour préliminaire

L'aventure continentale d'Elgeco Plus s'est arrêtée net ce samedi. Le champion de Madagascar, en déplacement face aux Silver Strikers, n'a pu faire mieux qu'un match nul sans but (0-0), scellant ainsi son élimination dès le premier tour de la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Ce résultat, combiné au score de parité (1-1) obtenu lors du match aller disputé à Maurice, a tourné à l'avantage des Malawites. Le but concédé sur terrain neutre lors de la première manche a finalement fait la différence, appliquant la règle des buts à l'extérieur qui a pénalisé les Malgaches.

Cette déconvenue n'est pas isolée pour le football malgache. L'AS Fanalamanga, autre représentant de l'île, a également été écarté au même stade de la compétition. Ces sorties prématurées soulignent les difficultés récurrentes des clubs de Madagascar sur la scène africaine, où ils peinent à franchir les premiers obstacles.

Au-delà des performances sportives, des contraintes logistiques pèsent lourdement sur ces équipes. L'absence d'un stade homologué par la CAF à Madagascar les contraint à délocaliser leurs rencontres à domicile hors de leurs frontières, comme ce fut le cas à Maurice pour Elgeco Plus. Cette situation prive les joueurs du soutien de leurs fans et impose des charges financières supplémentaires pour l'organisation et les déplacements.

Ces handicaps structurels pourraient expliquer en partie les échecs répétés, appelant à une réflexion sur l'infrastructure sportive nationale pour relancer les ambitions continentales. Ces éliminations soulignent également l'urgence de renforcer le championnat local pour rivaliser au plus haut niveau.