Madagascar: Judo/Grand Prix de Qingdao - Laura Rasoanaivo remporte l'argent !

La judokate Laura Rasoanaivo Razafy continue de briller en décrochant une médaille d'argent dans la catégorie des -70 kg au Grand Prix de Qingdao, une étape prestigieuse du circuit mondial de la Fédération Internationale de Judo (IJF). Elle devient ainsi la toute première athlète de Madagascar à monter sur la deuxième marche d'un podium de Grand Prix IJF, un exploit monumental.

Maîtrise. Engagée face à l'élite mondiale, la championne malgache a démontré une maîtrise et une détermination impressionnantes. Après avoir écarté d'entrée la Sud-Coréenne Yerang Lee, elle a littéralement foudroyé la Française Melkia Auchecorne, expédiant le combat en seulement 13 secondes sur un ippon spectaculaire qui a marqué les esprits.

La demi-finale, disputée face à la Chinoise Yingying Feng, a été un test de résistance et de mental, où Laura Rasoanaivo a su puiser dans ses réserves pour s'imposer au forceps durant le golden score. En finale, elle a fait face à ce qui se fait de mieux sur la planète judo : la Croate Lara Cvjetko, actuelle numéro 1 mondiale. Malgré une défaite honorable, l'essentiel était déjà acquis : une place dans l'histoire.

Derrière cette médaille se cachent des années de sacrifices. « Je me suis entraînée tous les jours depuis mes 10 ans à ce moment-là ». Un moment qu'elle n'osait même pas imaginer, comme elle l'a confié sur ses réseaux sociaux après la compétition. « Jamais je n'aurais imaginé qu'aujourd'hui serait le jour où je vivrais mes rêves », a-t-elle partagé, se remémorant avec nostalgie l'époque où, petite fille, elle regardait les finales des Grands Prix à la télévision.

Loin de se laisser abattre par les obstacles, Laura Rasoanaivo a fait de ses échecs passés une force, les considérant comme « des pas de plus vers la victoire ».