Afrique: Développement du continent - Les États-Unis soulignent le rôle stratégique de l'Angola

26 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SR/ART/LUZ

La sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Allison Hooker, a déclaré ce vendredi que l'Angola était considéré par Washington comme un allié stratégique et un partenaire clé pour le développement de l'Afrique et a souligné le rôle majeur du pays dans les partenariats bilatéraux dans divers domaines.

La responsable américaine s'exprimait devant la presse après une audience avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, au siège de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale.

Selon Mme Hooker, les États-Unis soutiennent fermement le corridor de Lobito, une importante voie de transport et de logistique reliant le port de Lobito, dans la province angolaise de Benguela, à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Zambie.

« Le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour stimuler le commerce régional, améliorer la connectivité et accélérer le développement économique en Afrique australe », a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la sous-secrétaire d'État, l'Angola a joué un rôle crucial dans le développement de ce partenariat, étant reconnu par le gouvernement américain comme un acteur central dans des secteurs tels que les infrastructures, la connectivité continentale, la sécurité alimentaire et l'agriculture résiliente.

Lors de la réunion, les deux délégations ont passé en revue le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et les États-Unis, ainsi que les questions régionales et multilatérales, avec un accent particulier sur la paix et la sécurité internationales.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.