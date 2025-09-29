Afrique: Développement du continent - Les États-Unis soulignent le rôle stratégique de l'Angola

La sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Allison Hooker, a déclaré ce vendredi que l'Angola était considéré par Washington comme un allié stratégique et un partenaire clé pour le développement de l'Afrique et a souligné le rôle majeur du pays dans les partenariats bilatéraux dans divers domaines.

La responsable américaine s'exprimait devant la presse après une audience avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, au siège de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale.

Selon Mme Hooker, les États-Unis soutiennent fermement le corridor de Lobito, une importante voie de transport et de logistique reliant le port de Lobito, dans la province angolaise de Benguela, à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Zambie.

« Le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour stimuler le commerce régional, améliorer la connectivité et accélérer le développement économique en Afrique australe », a-t-elle souligné.

Selon la sous-secrétaire d'État, l'Angola a joué un rôle crucial dans le développement de ce partenariat, étant reconnu par le gouvernement américain comme un acteur central dans des secteurs tels que les infrastructures, la connectivité continentale, la sécurité alimentaire et l'agriculture résiliente.

Lors de la réunion, les deux délégations ont passé en revue le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et les États-Unis, ainsi que les questions régionales et multilatérales, avec un accent particulier sur la paix et la sécurité internationales.