Angola: Le Président João Lourenço inaugure l'Hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé »

Luanda — Le Président João Lourenço a inauguré ce samedi l'Hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé », d'une capacité de 145 lits, unité nationale de référence pour le traitement de pathologies très complexes telles que la chirurgie robotique, les transplantations d'organes, l'oncologie et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Situé dans le quartier de Morro Bento, dans la municipalité de Maianga, l'hôpital occupe une superficie de 32 000 mètres carrés, dont plus de 42 000 mètres carrés de surface construite, répartis sur quatre bâtiments.

Le bâtiment principal de trois étages abrite les services cliniques et administratifs, ainsi qu'un Centre de formation avancée, un Bâtiment de soutien intégré, une hélisurface et un parking.

Après la coupure du ruban, le Chef de l'État, accompagné de la Première Dame, Ana Dias Lourenço, a visité les différents espaces de l'hôpital, entouré de membres de l'Exécutif et de responsables du secteur de la santé.

Le complexe hospitalier Pedalé est l'un des piliers de la stratégie gouvernementale de modernisation de la santé publique, conçu pour élargir la réponse aux maladies oncologiques graves, avec des services de radiothérapie, de radio-chirurgie, de chimiothérapie et de curiethérapie, ainsi que des spécialités comme la neurochirurgie, la chirurgie robotique, l'orthopédie et la médecine nucléaire.

L'innovation majeure réside dans la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux aigus (AVC), le traitement du cancer du sein et l'imagerie de haute technologie, avec le premier système d'imagerie par résonance magnétique 3TESLA.

Avec l'ouverture de cet hôpital, les experts prévoient une réduction du taux de mortalité par AVC de 50 % actuellement à seulement 10 %.

L'AVC est actuellement l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le pays, 70 % des survivants présentant des séquelles graves et la moitié nécessitant des soins permanents, une situation que le nouvel hôpital vise à inverser.

L'établissement de santé abrite également 36 consultations externes, 16 salles d'examen, 36 fauteuils d'hémodialyse, deux salles de radiothérapie et de radio-chirurgie, un service de médecine nucléaire, deux salles d'accouchement et une unité de soins intermédiaires de 16 lits, cinq laboratoires, un centre de formation à la chirurgie robotique et deux accélérateurs nucléaires.

D'une portée régionale, le complexe hospitalier comprend également une salle de sport et un immeuble résidentiel de 20 appartements de deux chambres.

L'autre nouveauté est l'héliport, conçu pour l'évacuation des patients gravement malades d'autres provinces, renforce la capacité d'intervention en cas de situation critique.

L'accès aux urgences sera toutefois restreint et seuls les patients adressés par d'autres établissements de santé seront admis.

Capital humain

L'unité hospitalière, dotée d'un budget de plus de 100 millions de réaux, emploiera plus de 1 600 personnes, dont 700 ont récemment été recrutées à l'issue d'un appel d'offres public.

Pendant la construction, le complexe a créé des emplois et des opportunités de formation pour des centaines de jeunes Angolais. Au plus fort des travaux, 1 350 ouvriers étaient employés, dont 1 320 Angolais et 30 expatriés.

L'investissement dans les technologies de pointe place cette unité de soins tertiaires parmi les plus modernes du pays.

L'exécutif espère économiser d'importantes ressources financières consacrées aux évacuations et aux formations spécialisées à l'étranger.

Avant le dévoilement de la plaque, la coupure du ruban et la visite guidée des installations hospitalières, le Président de la République, accompagné de ses collaborateurs, a visionné un documentaire sur l'exécution du projet, ainsi qu'une vidéo en hommage au général d'armée Pedro Maria Tonha « Pedalé ».

Hommage

L'unité rend hommage au général Pedro Maria Tonha « Pedalé », héros de la lutte de libération nationale et ancien ministre de la Défense nationale.

Natif de Cabinda, il s'est distingué par sa contribution à la cause de l'indépendance et par ses fonctions importantes au sein du MPLA et de l'État angolais jusqu'à sa mort en 1995 à Londres.