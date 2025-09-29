Angola: Le pays évalue positivement sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies

New York — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a jugé positive la participation du pays à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle il a sur affirmer ses positions sur des questions clés de l'agenda international et renforcer la coopération bilatérale avec divers partenaires.

S'adressant à la presse, le ministre angolais des Relations Extérieures a déclaré que son déplacement à New York lui avait permis de réaffirmer la vision de l'Angola sur la situation internationale actuelle et le rôle des Nations Unies, à un moment où « de nombreuses questions restent en suspens ».

« Cela valait la peine de venir aux Nations Unies, surtout en ce moment. Je pense qu'en quittant cet endroit, les délégations ont une meilleure compréhension de nos perspectives et de nos atouts », a déclaré Téte António.

Il a ajouté que le dénominateur commun des discussions était la nécessité « d'agir ensemble pour faire la différence face aux différents défis mondiaux ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la réforme du Conseil de sécurité, le ministre a réitéré la position de l'Angola et de l'Union africaine en faveur d'une plus grande représentation du continent au sein de cet organe, soulignant que la majorité des États membres, y compris les membres permanents, ont fait preuve d'ouverture à la cause africaine.

« Nous savons qu'il s'agit d'un processus difficile, qui nécessite une révision de la Charte des Nations Unies et le consentement des cinq membres permanents. Mais il est également clair que le modèle actuel est dysfonctionnel et que le monde trouvera d'autres solutions si le changement n'est pas adopté », a-t-il précisé.

Téte António a rappelé que l'absence de consensus au Conseil de sécurité entraînait la paralysie de l'organisation face aux crises et conflits internationaux, ce qui renforce l'urgence d'une réforme inclusive.

Concernant la participation angolaise, le ministre a souligné la participation active de la délégation nationale à plusieurs sessions multilatérales et réunions bilatérales, évoquant également la signature d'accords avec des pays partenaires.

« C'était une semaine riche, non seulement dans les salles de conférence, mais aussi lors des réunions bilatérales et avec les entités internationales, publiques et privées. L'Angola a pleinement participé, tant en tant qu'État membre qu'à la présidence de l'Union africaine, où le président de la République a représenté la voix du continent », a-t-il informé.

Par conséquent, Téte António a réaffirmé que la présence de l'Angola à New York renforçait le rôle du pays sur la scène internationale et consolidait sa diplomatie de paix, de coopération et de multilatéralisme.