Afrique: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar valeureuse 8e au Rwanda

La Mauricienne Kimberley Le Court-Pienaar a signé une solide prestation, hier, lors de la course en ligne élite femmes des Championnats du monde de cyclisme sur route, disputée au Rwanda. Elle termine huitième d'une épreuve marquée par la victoire historique de la Canadienne Magdeleine Vallières-Mill au terme des 164,6 km de course.

Dès le départ, Le Court-Pienaar figurait dans le groupe des favorites aux côtés des Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering, Elisa Longo-Borghini, Marlen Reusser entre autres. Mais la course a pris un tournant inattendu.

Alors que le peloton adoptait une stratégie attentiste, le bon coup est parti à 35 kilomètres de l'arrivée suite à une accélération d'Evita Muzic, Magdeleine Vallières-Mill, Riejanne Markus, Mavi Garcia et Niamh Fisher-Black. 12 kilomètres plus loin, la Canadienne s'est isolée avec les deux dernières nommées. Vallières-Mill a porté l'estocade finale au pied de la dernière ascension de la journée, distançant aisément Fisher-Black et Garcia.

Le manque de réaction des favorites a joué contre la Mauricienne. Malgré une belle gestion de course et un placement attentif, Le Court-Pienaar n'a pas pu combler l'écart dans le final. Elle a bien tenté d'attaquer en compagnie de la Suissesse Élise Chabbey mais sans succès.

Elle termine finalement à 1 minute 34 secondes de la nouvelle championne du monde.

Le maillot arc-en-ciel est donc revenu à Vallières-Mill, victorieuse en solitaire après 4h34 :48 de course, devant Fisher-Black (à 23 secondes) et Garcia (à 27 secondes).

Mème si elle était déçue après avoir passé la ligne d'arrivée, cette 8e place de Kimberley Le Court-Pienaar, reste un résultat notable : elle figure dans le Top 10 mondial d'une course au niveau très relevé, sur un parcours exigeant et des conditions climatiques difficiles. Cette performance confirme le statut de notre compatriote comme une ambassadrice du cyclisme africain sur la scène internationale.

A noter que Lucie Lagesse a abandonné prématurément après avoir eu des problèmes gastriques et qu'Aurélie Halbwachs-Lincoln, touchée par un deuil familial, n'a pas pris le départ. Aujourd'hui, place à la toute dernière épreuve de ces Mondiaux, la course en ligne élite hommes au départ de laquelle nous aurons un unique représentant : Alexandre Mayer.