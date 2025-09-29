Ile Maurice: Réserves de 9,4 milliards USD - Le matelas de sécurité de Maurice

Au 29 août 2025, la Banque de Maurice (BoM) disposait de 9,36 milliards de dollars américains de réserves internationales. Ce trésor, qui sert de matelas de sécurité pour l'économie nationale, permet au pays de faire face aux chocs extérieurs, de stabiliser la roupie et de rassurer les investisseurs. La plus grosse partie de ces avoirs - environ 7,6 milliards USD - est en devises étrangères convertibles.

Ces réserves sont elles-mêmes réparties entre des titres financiers sûrs (5,23 milliards USD) et des dépôts auprès d'institutions internationales comme la Banque des règlements internationaux (BRI) ou le Fonds monétaire international (FMI), pour environ 2,16 milliards USD. Un montant plus modeste, soit 249 millions USD est placé auprès de banques commerciales internationales.

En plus de ces placements, Maurice bénéficie d'une position au FMI de 50,9 millions USD, ainsi que de Droits de tirage spéciaux (DTS) - une forme de monnaie internationale créée par le Fonds - qui s'élèvent à 303 millions USD. Ces instruments peuvent être mobilisés en cas de besoin pour renforcer la liquidité du pays.

L'un des atouts majeurs des réserves mauriciennes reste toutefois l'or, qui représente 1,36 milliard USD, soit environ 0,40 million d'onces troy. Même s'il ne génère pas de revenu direct, l'or joue un rôle de valeur refuge, particulièrement précieux dans un contexte d'instabilité géopolitique et de volatilité des marchés.

À cela s'ajoutent environ 52 millions USD d'autres avoirs en devises, une part marginale, mais qui contribue à diversifier le portefeuille. Avec près de 9,4 milliards USD disponibles, Maurice dispose donc d'une couverture confortable pour ses importations et pour se protéger d'éventuelles turbulences financières. Ce niveau de réserves conforte la solidité de l'économie nationale et donne à la BoM une marge de manœuvre pour intervenir si nécessaire afin de maintenir la stabilité de la roupie.

Dans un monde marqué par l'incertitude et la volatilité, ces réserves constituent un gage de résilience. Elles rassurent non seulement les marchés financiers et les agences de notation, mais aussi les acteurs économiques locaux qui savent que l'île dispose d'un coussin solide pour traverser les tempêtes internationales.