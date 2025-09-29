Ile Maurice: Pas de 14e mois cette année, confirme le «junior minister» Damry

28 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le paiement du 14e mois, mesure phare souvent attendue par les salariés en fin d'année, ne sera pas effectif en 2025. C'est le ministre délégué aux Finances, Dhaneshwar Damry, qui l'a annoncé lors d'un évènement à Plaine-Magnien.

«Nounn fek komans redres lekonomi e nou get de lavan. 14e mwa ti enn promes elektoral lane dernyer ki nounn onore», a-t-il déclaré. Selon lui, la priorité du gouvernement reste la consolidation de la reprise économique après plusieurs années difficiles, marquées par la pandémie et une conjoncture mondiale incertaine.

Le 14e mois - promesse Électorale phare de l'année dernière - était un paiement supplémentaire équivalent à un salaire mensuel, versé aux travailleurs en décembre, venant s'ajouter au traditionnel bonus de fin d'année. Introduit comme une promesse électorale, ce mécanisme avait été honoré en 2024, offrant un soulagement bienvenu aux ménages face à l'inflation et à la hausse du coût de la vie.

Cependant, pour 2025, le gouvernement préfère jouer la carte de la prudence. L'annonce a déjà suscité des réactions contrastées au sein de la population et parmi les syndicats, certains dénonçant un «recul social», tandis que d'autres comprennent la nécessité de préserver les finances publiques.

Nous avons tenté de contacter le ministre des Finances pour obtenir plus d'explications sur cette décision, mais nos démarches sont restées vaines jusqu'ici.

Lire l'article original sur L'Express.

