Ile Maurice: Le procès du capitaine Newoor reporté au 4 novembre

L'affaire du capitaine Kavidev Newoor, poursuivi pour homicide involontaire par négligence à la suite du naufrage du remorqueur Sir Gaëtan, sera de nouveau appelée le 4 novembre prochain devant la cour de Port-Louis. Ce drame maritime, survenu le 31 août 2020 dans le sillage de la catastrophe du MV Wakashio, avait coûté la vie à quatre marins.

Le procès s'est ouvert les 28 et 29 juillet derniers sous la présidence de la magistrate Magali Lambert-Henry. La poursuite a déjà produit une série de pièces à conviction, dont les certificats de décès, rapports médicaux, photographies et plans relatifs à l'accident. Des témoins essentiels ont aussi été entendus, notamment le Senior Ports Master, Mamide Imran Dowlut, qui supervisait l'opération pour la Mauritius Ports Authority (MPA), ainsi que le survivant Antonio Sandro Laiguille, qui a livré un témoignage poignant sur le naufrage.

Pour sa part, Kavidev Newoor s'est défendu en affirmant qu'il était en congé le jour des faits et qu'il n'avait donné aucune instruction concernant l'opération de remorquage. Selon lui, s'il avait eu connaissance des conditions météorologiques, il aurait annulé la mission. Le renvoi du procès au 4 novembre intervient dans un climat de contestation : plusieurs familles de victimes dénoncent le fait que seul le capitaine soit inquiété, réclamant que d'autres responsables au sein de la MPA soient aussi appelés à rendre des comptes.