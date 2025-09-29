Madagascar: Football/Valenciennes FC - El Hadary signe son deuxième but

Le jeune Barea A de 19 ans ne cesse d'impressionner. L'ancien attaquant de l'Ajesaia, El Hadary Yves Clovis Raheriniaina, a inscrit son deuxième but sous les couleurs de son nouveau club, le Valenciennes FC (VAFC), après un premier but marqué contre le Paris 13 Atletico, il y a deux semaines.

Vendredi soir, le VAFC s'est imposé à domicile (2 à 0), au stade du Hainaut, face à Villefranche Beaujolais. Le match comptait pour la huitième journée du championnat de France de National. Le Valenciennes FC menait déjà 2 à 0 à la mi-temps.

El Hadary a ouvert le score dès la 7e minute : recevant une passe dans l'axe, il s'est échappé sur son couloir gauche habituel et a placé le ballon au premier poteau, seul face au gardien adverse. Les Rouge et Blanc ont creusé l'écart vingt minutes plus tard grâce à un but de Gaëtan Courtet (36e). Le score est resté inchangé en seconde période.

Après cette huitième journée, le Valenciennes FC occupe provisoirement la huitième place du championnat avec 11 points. Le club d'El Hadary compte deux victoires, un match nul et deux défaites consécutives. Le VAFC affrontera Ajaccio au cours de la 9e journée.