Madagascar: Événement - Le concert de North & Center reporté

Le concert célébrant les 30 ans de scène du groupe North & Center, prévu le 5 octobre au Palais des sports Mahamasina, n'aura pas lieu à la date annoncée. Le groupe a officialisé le report à une date ultérieure, invoquant la situation tendue que traverse actuellement le pays.

« Nous n'avons pas encore fixé de nouvelle date. Tout dépendra de l'évolution de la situation, marquée par les revendications et la grève. Mais les billets déjà vendus resteront valables le jour J », a précisé le groupe.

Dans un message empreint de solidarité, North & Center a également exprimé son soutien « aux victimes des pillages », rappelant que la priorité du moment n'est pas l'organisation d'un événement culturel, mais la sécurité et le bien-être social. « Le public ne se focalise pas aujourd'hui sur un concert. Reporter est la meilleure décision », souligne KD, leader du groupe.