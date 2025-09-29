Madagascar: Portrait - Fiderana enrichit la scène musicale

Ravoajanahary Tsanta Finoana Fiderana, plus connue sous le nom de Fiderana, a grandi dans un univers où la musique est omniprésente. Née à Antsirabe et aujourd'hui installée à Antananarivo, elle a été initiée très tôt à cet art par une famille passionnée : un grand-père musicien d'église et des parents fondateurs du groupe Feo Midera. Dès l'âge de 7 ans, elle entame ses premiers cours de piano, posant ainsi les bases d'un parcours marqué par la curiosité et l'exploration.

Musicienne multi-instrumentiste, autrice, compositrice et arrangeuse, Fiderana maîtrise le piano, la guitare, la trompette, la basse, la contrebasse, la flûte, la valiha, les percussions et la batterie.

Influences multiples

Diplômée en musique en 2023, elle est membre du Jazz Club du CGM/GZ et partage son savoir en enseignant la musique. Son expérience sur scène est déjà impressionnante : festival Madajazzcar (2019, 2023), tremplin en 2024 et 2025, Jazz@tohatohabato... autant d'occasions qui confirment son talent. Ses influences sont multiples, du jazz aux musiques traditionnelles malgaches, en passant par le gospel, la world music et les musiques de film, qu'elle affectionne particulièrement.

Dans un milieu où les femmes instrumentistes restent peu nombreuses, Fiderana attire l'attention par sa capacité à jouer de nombreux instruments et à explorer divers styles. Cette ouverture nourrit ses compositions et ses arrangements, lui permettant de créer des oeuvres riches et équilibrées.

Fiderana souhaite rendre l'apprentissage de la musique accessible à tous et faire reconnaître cet art comme un métier à part entière. Elle rêve également de tournées à travers Madagascar et à l'international, tout en gardant pour principe que la musique est un langage universel capable de rassembler et de sensibiliser.

Face aux tensions et aux mouvements sociaux que connaît Madagascar, Fiderana met en avant le dialogue et l'écoute mutuelle. Pour elle, la musique peut apaiser, transmettre des messages et encourager la recherche de solutions communes.

Avec sa maîtrise de plusieurs instruments, son ouverture musicale et son désir de transmettre, Fiderana incarne une nouvelle génération d'artistes malgaches capables de faire évoluer la scène locale. Entre passion, engagement et sens du partage, elle poursuit son chemin en prouvant que la musique peut être à la fois un art, un métier et un vecteur d'unité.