Madagascar: Exposition - Quand l'art réécrit l'histoire coloniale à la Fondation H

29 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Du 2 octobre 2025 au 21 mars 2026, la Fondation H à Antananarivo accueillera l'exposition « Correspondances » de l'artiste franco-béninois Roméo Mivekannin, un voyage sensible au coeur des récits coloniaux et des mémoires partagées.

Après cinq mois d'immersion dans Safiotra (Hybridité/Hybridities) de Yinka Shonibare, la Fondation H ouvre une nouvelle page de son histoire artistique en présentant Correspondances, l'exposition personnelle de Roméo Mivekannin. Véritable événement culturel, ce projet invite le public à explorer les liens entre passé et présent, entre héritage colonial et résistances contemporaines, à travers un dialogue profondément ancré dans l'histoire, le territoire et la culture malgache.

Roméo Mivekannin, artiste franco-béninois reconnu pour ses créations mêlant peinture, textile et archives, s'empare ici des cartes postales coloniales. Supports à la fois intimes et idéologiques, ces images, autrefois outils de représentation et de domination, deviennent sous son pinceau des objets de réappropriation critique. Par ce geste artistique, il redonne voix et visibilité aux figures effacées, réinscrivant leurs histoires dans une mémoire vivante.

Le titre Correspondances agit comme une clé de lecture essentielle. Il évoque à la fois l'échange de lettres, les résonances entre temporalités et les circulations géographiques entre la France, le Bénin et Madagascar. L'exposition tisse ainsi des liens entre archives et créations, entre gestes d'artistes et d'artisanes, entre disparus et vivants, pour construire un récit collectif où se mêlent réparation et transmission.

En investissant les espaces supérieurs de la Fondation H pendant cinq mois, Correspondances promet une expérience sensorielle et réflexive. Les visiteurs sont invités à cheminer entre les toiles, à ressentir les échos du passé et à questionner les regards d'hier comme ceux d'aujourd'hui.

