Soudan: Le Ministre des AE s'entretient avec ses homologues Algérien, Norvégien et Cubain à New York

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salim, a rencontré Vendredi ses homologues Algérien (actuel membre Arabe du Conseil de Sécurité de l'ONU), Norvégien et Cubain, en marge de la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations unies (ONU).

Lors de sa rencontre avec le Ministre Algérien des Affaires Etrangères Ahmed Attaf, les entretiens one été marqués par la positivité et la compréhension mutuelle des questions bilatérales et régionales.

Le ministre a exprimé l'appréciation du Soudan pour les relations historiques et fraternelles enracinées entre les deux pays, et a adressé ses sincères remerciements à l'Algérie pour son rôle important et influent dans la sauvegarde des intérêts du Soudan, en particulier au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies.

Pour sa part, le Ministre Algérien a affirmé le plein soutien et illimité au Soudan pendant cette période difficile, soulignant l'importance de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'investissement et de la richesse animale.

Lors de sa rencontre avec le Ministre Norvégien des Affaires Etrangères Espen Barth Eide, le Ministre l'a informé sur la situation au Soudan, y compris le progrès réalisé par l'Armée sur lignes de front, ainsi que la formation du gouvernement civil, ses programmes et sa vision.

Le Ministre Norvégien a, à son tour, exprimé l'appréciation pour la réunion, affirmant l'intérêt particulier de la Norvège pour le Soudan et son aspiration à trouver une voie vers la paix.

Il a également souligné la situation humanitaire désastreuse à El-Fashir et dans d'autres régions, saluant les efforts du gouvernement à cet égard, en particulier l'ouverture de corridors humanitaires.

Lors de sa rencontre avec le Ministre Cubain des Affaires Etrangères, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, le Ministre Soudanais a évoqué les relations bilatérales solides entre les deux pays, soulignant l'importance du soutien continu et mutuel au sein des forums internationaux.

Le ministre cubain a exprimé la pleine solidarité de son pays avec le gouvernement et le peuple Soudanais, affirmant le soutien de Cuba à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan, et exprimant le souhait de son pays de renforcer la coopération dans les domaines commercial et économique.