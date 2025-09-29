Sénégal: Ziguinchor - Célébration de la paix à travers l'art avec la remise de prix d'un concours artistique

Ziguinchor — Dix artistes sculpteurs de la région de Ziguinchor ont été récompensés vendredi, lors d'une cérémonie officielle marquant la clôture du concours " Célébrer l'art au service de la paix en Casamance ", a constaté l'APS.

Organisé par la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, en partenariat avec le Centre culturel régional de Ziguinchor (CCRZ), cet événement a mis à l'honneur des œuvres inspirantes, porteuses d'un message fort de paix, de réconciliation et d'espoir, dans une région "en pleine reconstruction".

Ce concours visait à promouvoir la paix à travers la création artistique, notamment la sculpture, ont expliqué les organisateurs.

Le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a salué cette initiative, soulignant que "la paix, bien que progressive, s'installe durablement grâce à l'engagement de tous les acteurs ".

Il a également rappelé que l'art constitue un puissant vecteur de dialogue interculturel et de cohésion sociale.

Représentant l'ambassadeur de l'Union européenne, la cheffe de coopération, Anne Catherine Claude a, de son côté, félicité les artistes pour leur créativité, affirmant que "leurs oeuvres traduisent avec force les aspirations des populations de Casamance à un avenir apaisé ".

Elle a rappelé l'engagement de longue date de l'Union européenne aux côtés des autorités sénégalaises et de la société civile dans le processus de paix.

Plusieurs oeuvres ont été primées, notamment une sculpture représentant des enfants portant une colombe - symbole d'un avenir de paix porté par la jeunesse - ou encore une création illustrant le combat des femmes dans la réconciliation.

La cérémonie a également été l'occasion de mettre en lumière les résultats concrets du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal dans la région : médiation communautaire, réinsertion d'anciens combattants, développement local et déminage.

En 2024, plus de 106 000 m² ont été déminés en Casamance, permettant à plusieurs villages de retrouver l'accès à l'agriculture, à l'eau et à l'électricité, selon les autorités de la région.

Ce concours s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien à la paix en Casamance, notamment à travers la mise en oeuvre du Plan de relance économique et sociale pour la Casamance.