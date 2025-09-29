Sénégal: Cadre de vie - Les ASC et conseils de quartier de Richard-Toll invités à collaborer pour la propreté des écoles

Richard-Toll — Le président du Conseil d'administration de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Abdou Khadre Fofana, a invité, samedi, à Richard-Toll (nord), les Associations sportives et culturelles (ASC) et les conseils de quartier à une synergie d'actions pour une franche collaboration en vue de participer un meilleur cadre de vie dans les établissements scolaires.

"Les populations, à travers des ASC et des conseils de quartier, doivent participer éventuellement aux opérations de nettoyage des espaces publics, notamment les établissements scolaires pour rendre le cadre de vie idéal. Nous les invitons à collaborer pour un meilleur cadre de vie", a-t-il lancé.

M. Fofana participait à une journée de nettoyage à l'école élémentaire Khouma Gallo Malick, un quartier de la ville de Richard-Toll.

Selon lui, la propreté des lieux et endroits publics ne doit pas seulement être l'affaire de la SONAGED ou d'une structure de l'Etat, mais plutôt "une action communautaire" dans laquelle chaque acteur "doit agir pour un meilleur cadre de vie".

"Pour un environnement sain, nous devons collaborer avec tous les citoyens en les impliquant davantage dans nos actions pour qu'on puisse ensemble arriver à participer largement au défi d'un meilleur cadre de vie dans nos écoles", a-t-il préconisé.

Abdou Khadre Fofana a par ailleurs salué l'intégration de l'éducation à la propreté dans les écoles par le ministre de tutelle, à travers un plan stratégique.

Il a invité les acteurs locaux, les délégués, les conseillers et les présidents des différentes associations à organiser davantage des initiatives allant dans ce sens.

Ces journées de nettoyage vont se poursuivre au niveau des autres établissements publics de la commune de Richard-Toll et du département de Dagana, en collaboration avec les associations locales en vue de préparer la rentrée scolaire.