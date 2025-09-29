Sénégal: Forum national sur le livre - L'État mobilise les acteurs culturels à travers les régions

Ziguinchor — Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, a annoncé, samedi, à Ziguinchor, que l'État a entamé une tournée nationale de sensibilisation en vue du prochain Forum national sur le livre et la lecture, dont l'objectif est de relancer cette filière essentielle à la transmission des savoirs.

S'exprimant lors d'une rencontre régionale avec les acteurs de la chaîne du livre, M. Sarr a rappelé que l'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre des instructions données par le chef de l'État lors du Conseil des ministres du 5 février 2025.

"Le président de la République a instruit l'organisation d'un forum national sur le livre et la lecture. Depuis lors, le ministère travaille à sa préparation, en impliquant l'ensemble des parties prenantes ", a indiqué Bakary Sarr.

Un comité scientifique a été mis en place pour piloter les travaux préparatoires. Plusieurs ateliers ont permis de recueillir des contributions issues de toutes les régions du pays, ainsi que des propositions émanant des acteurs non membres du comité, invités à s'exprimer librement.

" Ces contributions ont été harmonisées lors d'un atelier organisé le 12 septembre dernier. Nous sommes désormais dans la phase de mobilisation régionale, à commencer par la Casamance, ici à Ziguinchor", a précisé le secrétaire d'État.

Cette tournée vise à encourager une participation inclusive et active des différents maillons de la chaîne du livre -- auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants, lecteurs et institutions éducatives, a-t-il expliqué.

M. Sarr rappelle que le Forum national ambitionne de réfléchir sur les politiques publiques du livre, de stimuler la lecture et de structurer la filière, aussi bien sur le plan économique que pédagogique.

" Il s'agira de trouver des mécanismes de développement de la chaîne du livre, en tenant compte de sa dimension économique, mais aussi de son rôle fondamental dans la transmission des savoirs et la formation des élites ", a expliqué Bakary Sarr.

Il a souligné que le Forum accordera une attention particulière à la diversité linguistique et éducative, notamment l'enseignement en langues française, arabe et nationales.

" C'est une opportunité de revisiter les politiques éducatives, d'intégrer toutes les formes d'enseignement et de valoriser les identités culturelles sénégalaises ", a-t-il ajouté.

M. Sarr s'est réjoui de la richesse des contributions déjà reçues, témoignant de l'engagement des acteurs culturels sur l'ensemble du territoire.

"Ce que nous retenons, c'est la diversité des points de vue et la volonté commune de bâtir un écosystème du livre qui réponde aux défis de l'éducation et de la culture ", a-t-il conclu.