Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le comité d'organisation lance le concours musical 'Wonéel sa bop' pour l'hymne officiel des jeux

Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a lancé, samedi, à Dakar, le concours de la musique officielle inscrit sous le label "Wonéel sa bop" de cet évènement mondial sportif et culturel prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.

C'était lors d'une cérémonie qui a réuni le comité d'organisation, l'adjoint au maire de la ville de Dakar, Pape Mawlid Diakhaté, le directeur des Arts, Hugues Diaz, et beaucoup d'artistes musiciens, des animateurs, entre autres.

Ce concours, a dit le coordinateur général du comité d'organisation, Ibrahima Wade, représente à la fois "un honneur, une responsabilité et une formidable opportunité de révéler au monde la richesse de notre jeunesse, la diversité de nos talents et la puissance de notre culture".

Il estime que le lancement de ce concours ouvre une nouvelle scène d'expression populaire où nos artistes, nos voix jeunes et vibrantes auront l'opportunité d'inscrire leurs empreintes dans la grande histoire olympique.

Pour Wade, "au-delà du sport, les jeux sont une célébration de l'espoir, de la fraternité et du dialogue des peuples, et aucune langue ne traduit mieux cette universalité que la musique".

Ce concours de la musique officielle des JOJ Dakar 2026 est dédié aux artistes sénégalais interprètes, instrumentistes, beatmakers, producteurs, compositeurs, etc., précise le comité.

"Ce concours nous appartient, chers jeunes artistes créateurs. Il vous invite à créer l'hymne d'une génération, une musique qui rassemblera, inspirera et accompagnera les grands moments de Dakar, 2026", a dit Ibrahima Wade.

Il est exigé des candidats à ce concours national de la musique officielle des jeux olympiques de la jeunesse, une première en Afrique, "une proposition originale, audacieuse, profondément ancrée dans notre identité, mais ouverte sur le monde".

L'hymne officielle doit être "une oeuvre qui portera haut les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect et qui incarnera l'âme vivante du Sénégal, de l'Afrique et de sa jeunesse", a ajouté M. Wade.

Il fait savoir que ce concours, "un acte d'engagement culturel" ouvert à tous les musiciens sénégalais pour un mois, s'inscrit dans la volonté du comité d'organisation des JOJ de faire de Dakar 2026 un projet "intégrateur, durable et inclusif où chaque acteur de la société, sportif, artiste, enseignant, élève ou étudiant, volontaire ou simple citoyen a sa place et son rôle à jouer".

Pour la chanteuse Coumba Gawlo, porte-parole du jour des artistes, "le fait d'associer les artistes à cet évènement historique prouve combien le comité a compris que la musique est un excellent levier de communication et de développement".

Elle estime que les JOJ Dakar 2026 vont participer à la promotion du Sénégal.

"(...) le coordinateur des jeux, le président Diagna Ndiaye, nous a instruit +par, pour et avec les jeunes+ sénégalais en particulier. C'est pourquoi tout ce qui doit marquer ces jeux, nous le construirons avec la jeunesse sénégalaise, la mascotte, la médaille, la tenue, nous donnerons l'opportunité aux jeunes d'exprimer leur talent", a expliqué Fanta Diallo, directrice du département engagement au sein du comité d'organisation.

Un groupe de travail pluridisciplinaire de 13 membres a été mis en place.

Selon le comité, il a trois mois pour présenter une présélection de 50 morceaux après la clôture de l'appel à candidatures qui sera diffusé dans différentes plateformes.

Il passera le relais aux 11 membres du jury qui vont choisir la musique officielle.

Le jury est composé des chanteurs Youssou Ndour, Baaba Maal, Coumba Gawlo, Kiné Lam, du journaliste culturel Mamadou Oumar Kamara dit Moka, du directeur des arts Hugues Diaz, du musicien Henry Guillabert, des animateurs Boubacar Diallo "Dj Boubs", Maïmouna Dembelé et Ninou, le parolier Birame Deck Ndiaye.

Le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 a déjà lancé depuis le 26 février 2025 le concours de la mascotte officielle avec la jeunesse scolaire des 14 régions du Sénégal autour des 16 inspections d'académies. La mascotte sera dévoilée le 31 octobre prochain en présence du chef de l'Etat et de la présidente du comité international olympique.

Le 5 avril 2025, le concours de la tenue officielle des cérémonies des vainqueurs a été lancé avec les stylistes.