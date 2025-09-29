Sénégal: Le pays veut éradiquer l'analphabétisme à l'horizon 2029

Kaffrine — Le Sénégal affiche son ambition d'éradiquer l'analphabétisme sur toute l'étendue du territoire national, à l'horizon 2029, selon le directeur de l'Alphabétisation et des Langues nationales au ministère de l'Education nationale, Aliou Fall.

"Cette ambition [de mettre fin à l'analphabétisme d'ici à 2029] est consécutive aux recommandations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la clôture, l'année dernière, de la première édition du "Mois de l'alphabétisation. Des directives allant dans le sens de l'élaboration de la stratégie nationale d'éradication de l'analphabétisme, la promotion des langues nationales et du Grand prix du chef de l'Etat", a-t-il dit.

M. Fall l'a affirmé, samedi, à Kaolack (centre) où il a présidé une cérémonie liée aux activités du "Mois de l'alphabétisation".

Le thème de cette édition du "Mois de l'alphabétisation" est "Promotion de l'alphabétisation à l'ère du numérique".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Depuis que nous avons reçu ces directives, nous avons élaboré les feuilles de route, les plans d'action, et le 2 octobre prochain, nous allons passer à la mise en place du comité de pilotage qui sera chargé de faire le nécessaire", a indiqué le responsable de la Direction de l'Alphabétisation et des Langues nationale (DALN).

"Selon Aliou Fall, l'alphabétisation est une affaire de tous, mais le constat sur le terrain, c'est que ce sont les femmes, à plus de 80%, qui sont présentes dans les classes. Nous devons mener des études pour voir pourquoi les hommes ne sont pas dans les classes alors que le besoin d'alphabétisation est là", a déclaré M. Fall.

L'alphabétisation, insiste-t-il, n'est pas seulement pour les femmes, parce que même nous qui avons été à l'école française, nous devons être alphabétisés dans nos langues nationales, sinon nous serons considérés comme des analphabètes dans nos langues", a insisté Aliou Fall.

Cette activité a été une occasion de remettre une enveloppe de 3,450 millions de francs CFA aux comités de gestion, à raison de 115 000 francs CFA par structure, pour leur permettre de mener également des activités génératrices de revenus.

Le président de la Commission Education et Formation de la municipalité de Keur Maba Diakhou, dans le département de Nioro du Rip, Pape Samba Dramé, estime que le sous-secteur de l'alphabétisation, dans la mesure où l'éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales, doit être davantage soutenu par ces dernières.

"Parce que l'alphabétisation permet surtout aux femmes qui n'ont pas été scolarisées, de pouvoir lire et écrire mais aussi de tenir leur comptabilité de leurs activités génératrices de revenus. Elle permet d'autonomiser les femmes et de contribuer au développement socioéconomique du Sénégal", a-t-il fait valoir.

M. Dramé promet de défendre les intérêts de l'alphabétisation lors des prochains débats d'orientation budgétaire de leur Conseil municipal et invite les autres collectivités territoriales à faire de même.