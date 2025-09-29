Afrique: Éliminatoires Mondial U20 féminine - Les Lionnes se qualifient au troisième tour, en dominant les Algériennes, 4-0

28 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans s'est qualifiée au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (Pologne), en battant (4-0) celle de l'Algérie, ce samedi, au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Sokhna Péne (2e), Rekimi (contre son camp,18e), Aissatou Sagna (79e) et Khadija Badio (81e ) sont les buteuses.

Au match aller disputé au stade Lat Dior de Thiès, les Lioncelles avaient dominé (2-0) les Algériennes.

Le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans est prévu en février 2026.

La prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue en septembre 2026 en Pologne.

