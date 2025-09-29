Afrique: Investing in Africa 2025 - La conférence se tiendra les 14 et 15 octobre à Londres

L'événement Investing in Africa (Afsic) est un rendez-vous incontournable pour les investisseurs désireux de découvrir les opportunités d'investissement en Afrique et de participer à la croissance durable du continent.

À une époque où le financement et l'investissements sont cruciaux pour le développement économique, Afsic 2025 se profile comme une plateforme essentielle pour connecter investisseurs, entrepreneurs et décideurs. Initié par Africa events limited (AEL), cet événement offre une occasion unique de découvrir des projets prometteurs, d'élargir son réseau et de conclure des accords stratégiques. Cette rencontre des hommes d'affaires inclut des séances de pitching de projets, où les participants peuvent rencontrer directement des investisseurs clés, ainsi qu'un accès à l'Afsic deal book et l'African investments dashboard pour comprendre en profondeur l'écosystème d'investissement africain.

Les opportunités de réseautage seront également étendues, qui permettent aux professionnels du secteur de tisser des liens durables dans un environnement dynamique. Selon Rupert McCammon, ancien président directeur général de la Bourse du Botswana, le forum représente un catalyseur pour le développement économique. Il est convaincu que la collaboration entre investisseurs institutionnels et entrepreneurs africains est essentielle pour surmonter les défis d'investissement sur le continent, notamment le déficit d'infrastructures qui paralyse de nombreux projets.

AEL, qui gère l'Afsic et d'autres plateformes telles que l'Afsic African investments dashboard et l'Africa business opportunities dashboard, vise à dynamiser les opportunités commerciales et d'investissement à travers l'Afrique. Ces outils fintech innovants facilitent la mise en relation entre les acteurs économiques, en tenant compte des divers secteurs et objectifs commerciaux. Cette plateforme collabore également avec des agences nationales et des gouvernements, comme dans le cadre de l'initiative Prosper Africa, qui vise à stimuler les échanges entre les États-Unis et l'Afrique.

À mesure que l'Afrique se positionne comme un pôle d'investissement attractif, l'Afsic 2025 se veut non seulement un lieu de rencontre, mais aussi un levier pour catalyser la croissance durable et réduire la pauvreté à travers des investissements éclairés.